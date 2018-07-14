Kürt Seçmen 24 Haziran’da Ne Dedi?

Doğu ve Güneydoğu’da Kürt seçmenin yoğun olduğu 13 ilde araştırma yapan Rawest araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre, hem AKP hem HDP‘nin bölgedeki oyları düştü. Bölgede 875 bin 626 kişi sandık başına gitmedi. Merkezi Diyarbakır’da bulunan Rawest araştırma şirketi Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa ve Van’da yaşayan seçmenlerin tercihini yakından takip etti. Seçim sürecinde araştırmalar yapan Rawest, seçimin ardından "seçim izleme belgesi" yayınladı. ‘Kürt İllerinde 24 Haziran Manzarası’ başlıklı belgede, Kürt seçmenlerin tercihleri mercek altına alındı. 875 bin 626 kişinin oy kullanmadığı belirtilen seçim izleme belgesinde şu verilere yer verildi: ”Saha araştırması yürüttüğümüz 13 şehrin genelinde kayıtlı seçmen sayısı 5.032.329 olarak tespit edilmiştir. Seçime katılım oranı milletvekili seçimleri için %82,6 Cumhurbaşkanlığı için %82,7 olmuştur. Cumhurbaşkanlığı için oy kullananlardan 3 bin 666 kişi milletvekilliği için oy kullanmamıştır.”

Belgeye göre bölgede, AKP yüzde 33,6, HDP 52,6, CHP 3,2, Saadet Partisi 1,3, İyi Parti 2,2, Hüda-Par 2,3, MHP 4 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanı adaylarında ise tablo şöyle oldu; Muharrem İnce Yüzde 7,3, Meral Akşener 1,3, Recep Tayyip Erdoğan 41,1,Selahattin Demirtaş 49,4, Temel Karamollaoğlu 0,8, Doğu Perinçek 0,1. 13 şehirdeki toplam 70 olan milletvekilinin 40’ını HDP, 27’sini AKP, 2’sini CHP, birini ise MHP aldı. Rawest’in sonuçlarına göre hem AKP, hem HDP bölgede oy kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı Kürtlerin İnce’ye oy verdiğini savunan Rawest, ”7 Haziran 2015 seçimlerinden bugüne bakıldığında AK Parti, 7 Haziran’da bölgedeki en düşük oy oranına gerilemiş, 1 Kasım Genel Seçimleri ve 16 Nisan referandumunda oylarını arttırmış ancak 24 Haziran seçimlerinde referandum performansının altına düşmüştür. Çalışma bölgemizdeki 13 şehrin tamamında Cumhur İttifakı’nın toplam oyu, referandumda alınan “evet” oylarının altında kalmıştır. HDP açısından bakıldığında; 7 Haziran 2015’te bölgede zirveyi gören HDP 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017’de gerilemiş, 16 Nisan’da bölgede en düşük oy oranını gördükten sonra yükselişe geçmiş ve 24 Haziran’da oylarını yeniden arttırmakla birlikte 1 Kasım seviyesine ulaşamamıştır. Bölgede Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın toplamından 3 puan fazla oy alırken Selahattin Demirtaş HDP’nin 2 puan altında kalmıştır. Yine Muharrem İnce de Millet İttifakı’nın toplam oyundan fazla oy almıştır. İkinci turda Akşener-Erdoğan ikilemindense İnce-Erdoğan finalini görmek isteyen HDP seçmeninin bir kısmı ilk turda Demirtaş yerine İnce lehine oy kullanmış, İnce’nin Demirtaş ve HDP hakkındaki müspet ifadeleri kendisine jest olarak geri dönmüştür” dedi.