Kürt Sevgililerin Aşk Sembolü: Karanfil Bezenmiş Elma

Bugün 14 Şubat… Dünyada “Sevgililer Günü” olarak kutlanıyor. Sevgililer bu özel günde birbirlerine hediye alıyor, aşklarını pekiştiriyorlar. Diyarbakır’da da çok sayıda genç bu özel gün vesilesiyle bir kafede biraraya geldi. Biraraya gelmelerini sağlayan Sevgililer Günü; ama asıl neden binlerce yıllık bir geleneği yaşatmak. Geleneğin adı ‘Sêva Mêxekrêj’ yani Türkçe anlamıyla “karanfille bezenmiş elma”

​Kafede içeri girenlerin yüzüne kesif bir elma ve karanfil kokusu çarpıyor. Her masada kaselerin içinde elmalar ve tabaklarda karanfil var. Tabi burada söz konusu karanfilin çiçeği değil aynı adla anılan tohumu. Tohumlar tek tek elmalara saplanıyor. İşlem, elma tamamen karanfille kaplanana kadar devam ediyor. Geleneğe göre sevgililer aralarında dargınlık olduğunda barışmak için ya da sevgililer gününde aşklarını pekiştirmek için bu elmaları birbirlerine armağan ediyor.

Elmaları karanfille kaplayanlar arasında Diyarbakırlı Yazar Nurcan Baysal da vardı. Baysal Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “Karanfilli elma yüzyıllardır hatta bin yıldır Kürt kültüründe olan bir şey. Tabi biz Türkiye’de yaşayan Kürtler olarak bunu tam olarak bilmiyoruz. Daha çok İran’daki Kürtler bunu unutmamışlar. Bu elmanın yapılmasının amacı şuymuş; aşıklar, birbirleriyle küstükleri zaman barışmak için verirlermiş, ya da birbirini sevdiği zaman ona karanfilli elma götürürmüş, bir anlama sevgi ve aşkın sembolü.”