Kürt Sevgililerin Aşk Sembolü: Karanfil Bezenmiş Elma

Bugün 14 Şubat… Dünyada “Sevgililer Günü” olarak kutlanıyor. Sevgililer bu özel günde birbirlerine hediye alıyor, aşklarını pekiştiriyorlar. Diyarbakır’da da çok sayıda genç bu özel gün vesilesiyle bir kafede biraraya geldi. Biraraya gelmelerini sağlayan Sevgililer Günü; ama asıl neden binlerce yıllık bir geleneği yaşatmak. Geleneğin adı ‘Sêva Mêxekrêj’ yani Türkçe anlamıyla “karanfille bezenmiş elma”
Kafede içeri girenlerin yüzüne kesif bir elma ve karanfil kokusu çarpıyor. Her masada kaselerin içinde elmalar ve tabaklarda karanfil var. Tabi burada söz konusu karanfilin çiçeği değil aynı adla anılan tohumu. Tohumlar tek tek elmalara saplanıyor. İşlem, elma tamamen karanfille kaplanana kadar devam ediyor. Geleneğe göre sevgililer aralarında dargınlık olduğunda barışmak için ya da sevgililer gününde aşklarını pekiştirmek için bu elmaları birbirlerine armağan ediyor.
Elmaları karanfille kaplayanlar arasında Diyarbakırlı Yazar Nurcan Baysal da vardı. Baysal Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “Karanfilli elma yüzyıllardır hatta bin yıldır Kürt kültüründe olan bir şey. Tabi biz Türkiye’de yaşayan Kürtler olarak bunu tam olarak bilmiyoruz. Daha çok İran’daki Kürtler bunu unutmamışlar. Bu elmanın yapılmasının amacı şuymuş; aşıklar, birbirleriyle küstükleri zaman barışmak için verirlermiş, ya da birbirini sevdiği zaman ona karanfilli elma götürürmüş, bir anlama sevgi ve aşkın sembolü.”
Elmaları karanfille bezeyenlerin arasında Hasan Şener de vardı. O da tarihin derinliklerinde kalmış bir geleneği yaşatmaya çalışanlardan. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şener, “Bu gelenek İran Kürtleri arasında yaygın olan bir gelenektir. Eskiden genç kızlar sevgililerine hediye vermek için bunu veriyorlarmış. Kızların hediye vermesi biraz utanılacak bir şeymiş. Bunu gidermek için kızlar bunları yapıp sevgililerine veriyormuş. Bu, bu şekilde yüzyıl bozulmadan kalabiliyor. Bu yüzden daha anlamlı oluyor. O günden bugüne sevgi ve sarışın sembolü olarak günümüze kadar gelmiştir” dedi.
Kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek Diyarbakır’a yerleşen İranlı sanatçı çift tarafından canlandırıldı. Sanatçı Rûnak Resulpur, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Bu benim eşim Seywan Saidyan’ın fikriydi. Kürtler’in çok eski bir kültürüdür. Biz bu günde, gençleri biraraya getiriyoruz. Elmaları karanfille beziyorlar. Bunun iki anlamı var: Birinci anlamı bir erkek ve kız küserler ve barışmak isterlerse, elma yapıp birbirlerine verirler. Diğeri ise kızın erkeği sevmesi biraz ayıplandığından, bu dillendirilmediği için bir elma yaparak erkeğe gönderiyor. Bunun anlamı ‘Seni seviyorum’dur” diye konuştu.
Artık kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek, Diyarbakır’da yeniden ortaya çıktı. Etkinliğin yapıldığı kafe gün boyunca, karanfil ve elma koktu.
İsrail'den 1915 olayları kararı
Eski Yunan Bakan’dan skandal açıklama: En iyi Türk ölü Türk'tür
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül
14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!
Jandarmadan 14 Şubat klibi: "En büyük aşk, vatan"
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 1 yorum