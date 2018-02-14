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Kürt Sevgililerin Aşk Sembolü: Karanfil Bezenmiş Elma

14.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde değişik etkinliklerle kutlanıyor. Sevgililerin birbirlerine hediye aldığı bu günde Kürt sevgililer ise birbirlerine, karanfil tohumuyla bezenmiş elma armağan ediyor. Yüzlerce yıllık bu gelenek bugün Diyarbakır’da yeniden canlandırıldı

Kürt Sevgililerin Aşk Sembolü: Karanfil Bezenmiş Elma

Bugün 14 Şubat… Dünyada “Sevgililer Günü” olarak kutlanıyor. Sevgililer bu özel günde birbirlerine hediye alıyor, aşklarını pekiştiriyorlar. Diyarbakır’da da çok sayıda genç bu özel gün vesilesiyle bir kafede biraraya geldi. Biraraya gelmelerini sağlayan Sevgililer Günü; ama asıl neden binlerce yıllık bir geleneği yaşatmak. Geleneğin adı ‘Sêva Mêxekrêj’ yani Türkçe anlamıyla “karanfille bezenmiş elma”

​Kafede içeri girenlerin yüzüne kesif bir elma ve karanfil kokusu çarpıyor. Her masada kaselerin içinde elmalar ve tabaklarda karanfil var. Tabi burada söz konusu karanfilin çiçeği değil aynı adla anılan tohumu. Tohumlar tek tek elmalara saplanıyor. İşlem, elma tamamen karanfille kaplanana kadar devam ediyor. Geleneğe göre sevgililer aralarında dargınlık olduğunda barışmak için ya da sevgililer gününde aşklarını pekiştirmek için bu elmaları birbirlerine armağan ediyor.

Elmaları karanfille kaplayanlar arasında Diyarbakırlı Yazar Nurcan Baysal da vardı. Baysal Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “Karanfilli elma yüzyıllardır hatta bin yıldır Kürt kültüründe olan bir şey. Tabi biz Türkiye’de yaşayan Kürtler olarak bunu tam olarak bilmiyoruz. Daha çok İran’daki Kürtler bunu unutmamışlar. Bu elmanın yapılmasının amacı şuymuş; aşıklar, birbirleriyle küstükleri zaman barışmak için verirlermiş, ya da birbirini sevdiği zaman ona karanfilli elma götürürmüş, bir anlama sevgi ve aşkın sembolü.”

Elmaları karanfille bezeyenlerin arasında Hasan Şener de vardı. O da tarihin derinliklerinde kalmış bir geleneği yaşatmaya çalışanlardan. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şener, “Bu gelenek İran Kürtleri arasında yaygın olan bir gelenektir. Eskiden genç kızlar sevgililerine hediye vermek için bunu veriyorlarmış. Kızların hediye vermesi biraz utanılacak bir şeymiş. Bunu gidermek için kızlar bunları yapıp sevgililerine veriyormuş. Bu, bu şekilde yüzyıl bozulmadan kalabiliyor. Bu yüzden daha anlamlı oluyor. O günden bugüne sevgi ve sarışın sembolü olarak günümüze kadar gelmiştir” dedi.

Kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek Diyarbakır’a yerleşen İranlı sanatçı çift tarafından canlandırıldı. Sanatçı Rûnak Resulpur, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Bu benim eşim Seywan Saidyan’ın fikriydi. Kürtler’in çok eski bir kültürüdür. Biz bu günde, gençleri biraraya getiriyoruz. Elmaları karanfille beziyorlar. Bunun iki anlamı var: Birinci anlamı bir erkek ve kız küserler ve barışmak isterlerse, elma yapıp birbirlerine verirler. Diğeri ise kızın erkeği sevmesi biraz ayıplandığından, bu dillendirilmediği için bir elma yaparak erkeğe gönderiyor. Bunun anlamı ‘Seni seviyorum’dur” diye konuştu.

Artık kaybolmaya yüz tutmuş bu gelenek, Diyarbakır’da yeniden ortaya çıktı. Etkinliğin yapıldığı kafe gün boyunca, karanfil ve elma koktu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Siz kürt sevgililer günü yapinca romantik biz Türk sevgililer günü yapinca faşist oluruz.
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