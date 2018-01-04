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Kürt Siyasetçilere İki Ceza

04.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel ise yargılandığı bir davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'daki operasyonda gözaltına alınan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken bugün, tutuklu bulunduğu davada, son kez hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Baluken, bulunduğu Sincan Cezaevi'nden görüntülü sistemle katıldı. İlk sözü alan duruşma savcısı, Baluken'in tutukluluk halinin devamını istedi.

Daha sonra söz alan Baluken ise suçlamalara konu olan eylemlerin siyasi parti faaliyetleri olduğunu söyledi. Baluken, "Bu mütalaadaki eylemler benim yapmış olduğum konuşmalar, basın açıklamaları gibi siyasi parti etkinlikleridir. Zaten bir milletvekiline bu tarz etkinlikleri yasaklama ya da suç olarak değerlendirme olursa, orada milletvekilinin demokratik siyaset yapma hakkı ortadan kalkar kanaatindeyim. Ben yüzbinlerce oyla seçilmiş bir milletvekiliyim. Halkın iradesini temsil ediyorum. Benim kendi partimin merkez ve karar organları dışında partinin yaptığı görevlendirmeler, genelgeler dışında herhangi bir yerden talimat veya yönlendirme yapıldığına dair suçlamaları kabul etmem mümkün değildir” dedi.

Baluken ayrıca davanın düşürülmesini de istedi. Sanık avukatları da Baluken'in beraat ve tahliyesini talep etti. Talepleri kabul etmeyen mahkeme heyeti Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlaması dahil, 7 suçtan beraatine karar verdi. Beş suçlama konusunda "yargılamanın ertelenmesine” hükmeden mahkeme, Baluken'i 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', dört kez "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve dört kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, karara tepki gösterdi. Kemalbay, "Sadece siyasi faaliyetlerini yapan bir siyasetçin; hukuksuz, dayanaksız, evrensel ilkelere dayanmayan suçlamalara maruz kalarak cezalandırılmasıyla AİHM ile hiçbir bağlantısı olmayan, bunları ihlal eden, hukuku, Anayasa'yı yok sayan kararlarla ihlal edilmiştir” diye konuştu.

Kürt siyasetçilere bir ceza da Kocaeli'nden geldi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten” 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuncel hakkında 20 Mart 2012'de İzmit'te düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde görülen davada Tuncel, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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