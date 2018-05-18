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Kürt Siyasetçilere Referandum ve Afrin Soruşturması

18.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Kürt siyasetçiye IKBY’de yapılan referandumla ilgili çalışmaları ve Afrin’le ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Kürt siyasetçiler, “PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmakla” suçlanıyor

Kürt Siyasetçilere Referandum ve Afrin Soruşturması

Aralarında Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Genel Başkan Yardımcısı Sait Aydoğmuş; Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Genel Başkan Yardımcıları Bayram Bozyel ve Hasan Dağtekin; Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti, Kürt aydın ve siyasetçi Fuat Önen gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma konusu ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili çalıştay organize etmek, çalıştaya katılmak ve konuşma yapmak; Afrin’le ilgili açıklamalar yapmak ve sosyal medyada paylaşımda bulunmak.

Hafta içinde Terörle Mücadele Şubesi’ne giderek ifade veren şüpheliler “PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmakla” suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Avukat Sıdkı Zilan, soruşturmanın siyaseti dizayn çalışması olduğunu savundu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Zilan, “Belli bir tarihten başlayarak, son bir yıl içinde kimin hakkında ne varsa toplamışlar. Çoğu da mükerrer iddialar, sosyal medya, katıldığımız toplantılar, açıklamalar… Suçlama da yöneltmiyorlar, ‘Bu nedir’ diyorlar. Kimden talimat aldığımızı soruyorlar. Herkes durumdan vazife çıkarıyor. Kürtler’e yönelme var. Siyasete müdahale etme hep vardır. Siyaseti dizayn etme çabası da olabilir” dedi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Sertaç Bucak ise Kürt siyasetçilere gözdağı verildiğini söyledi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Bucak, “Kürt ittifakı yaptık, o konuda çabalarımız oldu, ayrıca bize gözdağı vermek istediler. Cumhur İttifakı’nın Kürtler’e karşı genel saldırısıdır. Talimatı nerden aldığımızı sordular, ‘Biz talimat almıyoruz, kendimiz partiyiz’ dedik. PKK /KCK adına faaliyetle suçlanıyoruz ama bunun referandumla ne ilgisi var?” diye konuştu.

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