Kürt Siyasetçilere Referandum ve Afrin Soruşturması

Aralarında Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Genel Başkan Yardımcısı Sait Aydoğmuş; Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Genel Başkan Yardımcıları Bayram Bozyel ve Hasan Dağtekin; Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti, Kürt aydın ve siyasetçi Fuat Önen gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma konusu ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili çalıştay organize etmek, çalıştaya katılmak ve konuşma yapmak; Afrin’le ilgili açıklamalar yapmak ve sosyal medyada paylaşımda bulunmak.

Hafta içinde Terörle Mücadele Şubesi’ne giderek ifade veren şüpheliler “PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmakla” suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Avukat Sıdkı Zilan, soruşturmanın siyaseti dizayn çalışması olduğunu savundu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Zilan, “Belli bir tarihten başlayarak, son bir yıl içinde kimin hakkında ne varsa toplamışlar. Çoğu da mükerrer iddialar, sosyal medya, katıldığımız toplantılar, açıklamalar… Suçlama da yöneltmiyorlar, ‘Bu nedir’ diyorlar. Kimden talimat aldığımızı soruyorlar. Herkes durumdan vazife çıkarıyor. Kürtler’e yönelme var. Siyasete müdahale etme hep vardır. Siyaseti dizayn etme çabası da olabilir” dedi.