Kürt Siyaseti ‘Ulusal Birlik’ İçin IKBY’i Ziyaret Etti

HDP Yönetimi ve milletvekilleriyle, Demokratik Toplum Kongresi başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet, Kürtler arasında ulusal birliği sağlamak amacıyla Irak Kürt bölgesini ziyaret etti. Heyet temaslardan umutlu döndü.
Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Feleknas Uca ve İmam Taşçıer’in bulunduğu Kürt siyasetçilerden oluşan heyet, dört günlük Irak Kürt Bölgesi ziyaretini tamamladı.
Heyet, IKBY Eski Başkanı ve KDP Lideri Mesut Barzani’yi ziyaret ederek temaslarına başladı. Barzani’nin ardından IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Kürt siyasetçiler daha sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği, Goran, Yekgirtü İslam, Tevgera Azadi gibi partilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin gündemi Ortadoğu’da Kürt Ulusal birliği oldu.
Ziyareti Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren DTK Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, ziyaretin daha önce ulusal birlik için yapılan çalışmaların devamı olduğunu söyledi. Öztürk, “Böylesi bir süreçte Kürtlerin statü sahibi olmamalarına yönelik ciddi anlamda saldırılar var. Bu anlamda biz de Güney Kürdistan’daki siyasi partilerle bir araya geldik. Başlamış olan çalışmaların bir devamı olarak görebiliriz. Görüşmeler çok olumlu geçti, karşılıklı birbirini güçlendiren fikir alış verişleri oldu. İleriki zamanlar için temel oluşturduğunu söyleyebilirim ”dedi.
Öztürk, birlikten kasıtlarının sadece Kürtler olmadığını belirterek, ”Ulusal birlikten kastım şu; bu coğrafyada yaşayan bütün halklar için, milliyetçilik anlamında bir birlikten bahsetmiyoruz. Kadim ahlakların ulusal birliğinden söz ediyoruz. Farklı şekilde yorumlanıyor ama öyle değil. Bu coğrafyanın kadim halklarından biri olan Kürtlere yönelik ciddi anlamda saldırı söz konusu. İradesizleştirmek, statü sahibi olmaması noktasında ciddi anlamda saldırılan diplomatik faaliyetler var. Görüştüğümüz partilerle ideolojik anlamda bire bir uyuşmayabiliriz ama nasıl ki Kürtlerin statüsüne karşı birliktelik oluşuyorsa, Kürtler de bu anlamda Kürt halkının menfaatleri açısından sözlerinin büyük olması ve ayrı ayrı ağızlar yerine tek ağızdan çıkacak şekilde bir araya gelip tepki göstermeleri lazım” diye konuştu.
Öztürk, görüşmelerde Mesut Barzani’nin Türkiye ve HDP arasında arabulucu olmak istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Heyetin diğer üyesi HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer’di. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Taşçıer, “Görüşmelerimizin temel noktası Kürt ulusal birliği. Hepsi de bu konuyu çok olumlu karşıladı, mutlaka birliğin olması gerektiği konusunda hem fikir olduk. Kürtler tabanda birliktir, Kobani sürecinde herkes sahip çıktı. Referandum sürecinde tüm Kürtler sahip çıktı. Kerkük’ün kaybedilmesi herkesi üzdü. Halk içinde bu birlik var siyaset kurumlarına da yaymak istiyoruz. Birlik konusunda parçalı olmamak lazım. Ulusal reflekslerde ortaklaşması anlamında önemini vurguladık. Bunu hayata nasıl geçiririz konusunda çalışmalar devam edecektir” diye konuştu.
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