Kürt Siyaseti ‘Ulusal Birlik’ İçin IKBY’i Ziyaret Etti

HDP Yönetimi ve milletvekilleriyle, Demokratik Toplum Kongresi başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet, Kürtler arasında ulusal birliği sağlamak amacıyla Irak Kürt bölgesini ziyaret etti. Heyet temaslardan umutlu döndü.

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Feleknas Uca ve İmam Taşçıer’in bulunduğu Kürt siyasetçilerden oluşan heyet, dört günlük Irak Kürt Bölgesi ziyaretini tamamladı.

Heyet, IKBY Eski Başkanı ve KDP Lideri Mesut Barzani’yi ziyaret ederek temaslarına başladı. Barzani’nin ardından IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Kürt siyasetçiler daha sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği, Goran, Yekgirtü İslam, Tevgera Azadi gibi partilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin gündemi Ortadoğu’da Kürt Ulusal birliği oldu.

Ziyareti Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren DTK Eş Başkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, ziyaretin daha önce ulusal birlik için yapılan çalışmaların devamı olduğunu söyledi. Öztürk, “Böylesi bir süreçte Kürtlerin statü sahibi olmamalarına yönelik ciddi anlamda saldırılar var. Bu anlamda biz de Güney Kürdistan’daki siyasi partilerle bir araya geldik. Başlamış olan çalışmaların bir devamı olarak görebiliriz. Görüşmeler çok olumlu geçti, karşılıklı birbirini güçlendiren fikir alış verişleri oldu. İleriki zamanlar için temel oluşturduğunu söyleyebilirim ”dedi.