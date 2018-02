Kürt Siyasetinden Operasyona Tepki Afrin’e Destek

Demokratik Bölgeler Partisi tarafından düzenlenen 2. Yerel Yönetimler Genel Konferansı’na DBP yönetici ve üyelerinin yanı sıra, Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri de katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Afrin operasyonuna dikkat çekti. Afrin operasyonunun Kürt sorununu çözmeyeceğini savunan Arslan, “Türkiye bu işgal girişiminin hiçbir meşru gerekçesini oluşturamadığı için, kendi zihniyetindeki Kürt karşıtlığını devletin bir güvenlik sorunu varmış gibi bir tanımlama ile Afrin halkının kendini yönetme iradesine yönelik bir işgal girişiminde bulunuyor. Aslında bugün Afrin’de yaşanan bu saldırının bizler açısından bir tek nedeni var. O da Kürt halkının 21. Yüzyıl’da kendini yönetme ve özgürlük talebini her geçen günkünden daha fazla dile getiriyor olmasıdır. Afrin’in etrafını belki binlerce çete üyesiyle, Türk Silahlı kuvvetleri ile sarabilirsiniz, yüzlerce uçak kaldırıp, binlerce kişilik orduyla Afrin halkını sarabilirsiniz, velev ki Afrin’i ele geçirdin, Kürt sorunundan kurtulacak mısın? Kürtler mücadelesinden vaz mı geçecek? Kürtler önderliğinden vaz mı geçecek? Bu bilinmelidir Kürdistan’ın her bir kentine, her bir siyasetçisine, her halkına yapılan saldırı Kürt sorununu daha da büyütecektir, Kürt sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Bundan kaynaklı, biz buradan bir kez daha ilgili makamlara ve halkımıza sesleniyoruz, Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz, AKP’nin çetelerle içine girip, Ortadoğu’da nereden geldiği belli olmayan ÖSO çetelerini Türkiye’nin milli ordusu olarak tanımlayarak Kürtleri katliamdan geçirme çabası, bu sorunun çözümüne yetmeyecektir. Bugün belki Türkiye’de demokratik siyaset alanı ortadan kaldırılmış ve insanlar savaşa karşı duygu ve düşüncelerini söyleyemiyorlar, demokratik eylem ve etkinliklerini geliştiremiyor olabilirler. Türkiye’de sadece ve sadece Kürtler değil hiçbir vicdanlı ve onurlu Türkiye halkı AKP’nin iktidar hırsı uğruna gerçekleştirdiği bu işgal saldırılarını kabul etmektedir. Kürtler ve dayanışma içine giren tüm dost ve çevre halklarımız ve bizim yüreğimiz şu anda Afrin’de atıyor. Afrin’de yaşanan her bir can kaybı, toprağa düşen her bir insan da bizim yüreklerimizde yaralar açıyor. Bundan kaynaklı bizler,ne pahasına olursa olsun Afrin halkına yönelik bu geliştirilen işgal girişimini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bütün yüreğimizle Afrin halkıyla beraber olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.