Kürt Sorununa Hassasiyet İçin ‘Gandi Yürüyüşü’

CHP’nin geçen yıl, Ankara’dan İstanbul’a doğru düzenlediği “Adalet Yürüyüşü”nün bir benzeri daha düzenleniyor. Bu kez hem istikamet, hem amaç farklı. Bir dönem AKP’de de siyaset yapan Tuna Bekleviç, Ankara’dan Diyarbakır’a doğru yürüyüş yapıyor. Yürüyüşün amacı, Kürt sorununa dikkat çekmek.

Amerika’nın Sesi, Kayseri yakınlarında olan Bekleviç’e telefonla ulaşarak, yürüyüşü sordu. Bekleviç, yürüyüşün amacını ve yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kürtler ve Türkler arasında yaşanan gerilimlerin düşürülmesi, ulusal bazda barış gönüllülerine ilham vermesi, eşitlik temelli kardeşlik taleplerinin canlı tutulabilmesi için bu yürüyüşe çıktık. Sadece yürümüyoruz. Yürüyüş dışında yolda gördüğümüz tüm vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Köy kahvelerine uğruyoruz. Rotamızda bulunan şehirlerde ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşa dokunabileceğiz her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.Kürtler’in hayal kırıklıklarını anlatıyoruz, Türkler’in talepleriyle karşılaştırıyoruz, sorularını yanıtlıyoruz. Avrupa özerklik şartından tutun, Demirtaş’ın Edirne’de siyasi rehine tutulmasına kadar, tüm hassas konulara giriyoruz. Anadilde eğitime, kayyum uygulamalarını yanlışlığına dikkat çekiyoruz. HDP’nin karşılaştığı siyasi linçi anlatıyoruz. Özellikle milliyetçi muhafazakar bölgeden geçtik ilk günlerde ama en ufak bir olumsuz deneyim yaşamadık sohbetlerde. Bu, umut vericidir.”