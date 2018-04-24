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Kürt Sorununa Hassasiyet İçin ‘Gandi Yürüyüşü’

24.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Siyasetçi ve aktivisit Tuna Bekleviç, Kürt sorununa dikkat çekmek amacıyla, Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyüş başlattı. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu da açıklayan Bekleviç, yürüyüşünü Hint Lider Mahatma Gandi’nin “Tuz Yürüyüşü”ne benzetti

Kürt Sorununa Hassasiyet İçin ‘Gandi Yürüyüşü’

CHP’nin geçen yıl, Ankara’dan İstanbul’a doğru düzenlediği “Adalet Yürüyüşü”nün bir benzeri daha düzenleniyor. Bu kez hem istikamet, hem amaç farklı. Bir dönem AKP’de de siyaset yapan Tuna Bekleviç, Ankara’dan Diyarbakır’a doğru yürüyüş yapıyor. Yürüyüşün amacı, Kürt sorununa dikkat çekmek.

Amerika’nın Sesi, Kayseri yakınlarında olan Bekleviç’e telefonla ulaşarak, yürüyüşü sordu. Bekleviç, yürüyüşün amacını ve yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kürtler ve Türkler arasında yaşanan gerilimlerin düşürülmesi, ulusal bazda barış gönüllülerine ilham vermesi, eşitlik temelli kardeşlik taleplerinin canlı tutulabilmesi için bu yürüyüşe çıktık. Sadece yürümüyoruz. Yürüyüş dışında yolda gördüğümüz tüm vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Köy kahvelerine uğruyoruz. Rotamızda bulunan şehirlerde ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşa dokunabileceğiz her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.Kürtler’in hayal kırıklıklarını anlatıyoruz, Türkler’in talepleriyle karşılaştırıyoruz, sorularını yanıtlıyoruz. Avrupa özerklik şartından tutun, Demirtaş’ın Edirne’de siyasi rehine tutulmasına kadar, tüm hassas konulara giriyoruz. Anadilde eğitime, kayyum uygulamalarını yanlışlığına dikkat çekiyoruz. HDP’nin karşılaştığı siyasi linçi anlatıyoruz. Özellikle milliyetçi muhafazakar bölgeden geçtik ilk günlerde ama en ufak bir olumsuz deneyim yaşamadık sohbetlerde. Bu, umut vericidir.”

Yolda kendisini görenlerin birlikte bir süre yürüdüklerini söyleyen Bekleviç, yürüyüşünü Gandi’nin “Tuz Yürüyüşü”ne benzetti. Bekleviç, “Bu mesele bu gök kubbede söylenmedik söz kalmadı çok fazla hırpalandı bu mesele. Kürt halkının en önemli meselesi samimiyet. Samimiyet için de, sadece benim değil, kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı. Madem söylenmedik söz de kalmadı o zaman fiziki gücümüzü, enerjimizi, terimizi ortaya koyalım dedik. Başka yapabileceğim hiçbir şey kalmadı Gandi’nin Hindistan’da yürüdüğü gibi. En çok iki ayağım ve bir yüreğim var. İnsanlar yaptıkları faaliyetlerin, samimiyetin en iyi ilacı zaman. Ben sadece samimiyetim anlaşılsın istiyorum ”dedi.

Bekleviç, 2017 yılında cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Adaylığının hala geçerli olduğunu söyleyen Bekleviç, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibini destekleyeceğini söyledi. Bekleviç 10 Mayıs’ta Diyarbakır’a ulaşmayı planlıyor.

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