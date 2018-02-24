Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

DİTAM tarafından iki yıl önce hayata geçirilen Toplumsal Barış Ağı Projesi kapsamındaki toplantıların sonuncusu Diyarbakır’da yapıldı. 14 ilden 90 STK’yı bünyesinde toplayan projenin son toplantısında çözüm önerileri masaya yatırıldı.Toplantı DİTAM Genel Sekreteri Mesut Azizoğlu’nun sunumuyla başladı. Daha sonra söz alan STK temsilcileri ve aktivistler, Kürt sorununun çözümüne dair görüş ve önerilerini dile getirdi. Ancak toplantıya umutsuzluk hakimdi.

Toplantıya katılan konuşmacılardan Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Mesut Yeğen de umutsuz olanlardan. Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’ne konuşan Yeğen, çözüm umudunun az olmasına rağmen, çözümsüzlüğün uzun sürmeyeceğini söyledi. Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak yeni bir çözüm sürecinin mümkün olduğunu belirten Yeğen, “Hem Türkiye içinde hem özellikle Suriye içinde Türkiye devleti çok çözüme yakın bir pozisyon almıyor bu aralar. Kürt meselesi öyle karakterde bir meselesi ki onunla uzun süre böyle yaşamanız mümkün değil. Ne temel bölge ülkeleri Irak ve Suriye gibi ne de Türkiye, Kürt meselesiyle şu anda uğraştığı gibi on yılarca uğraşamaz çünkü on yıllarca uğraşmak demek bölge ülkelerini de içine alabilecek bir çatışmaya yuvarlanmak demektir. O yüzden muhakkak bir yerlerde bir çözüm başka bir formuyla çözüm süreci denen şey canlanacaktır ama bugünkü koşullar henüz ona yatkındır diyebilecek durumda değiliz. Suriye’deki gelişmelerin Türkiye, PKK, ABD, Rusya tarafından kabul edilebilir bir noktaya gelebilmesi, bence çözüm sürecini yeniden konuşmamızın önünü açar. Çok büyük bir sürpriz olmazsa ben yeniden silahlı çatışmaların olacağını düşünmüyorum açıkçası. Büyük bir ihtimalle Suriye’de yaşanacak gelişme, Türkiye’de silahlı mücadelenin mevcuttan daha düşük bir seviyeye evirilmesine ve büyük ihtimalle ileride de tamamen ortadan kalkmasına yol açacaktır ama bunun için Suriye sahasında demin saydığım aktörlerin arasında bir uzlaşmanın olması gerekiyor. Yakın dönemde yapılan bir iki görüşmede sözünü ettiğim çerçevenin ne olduğuna dair işaretler verildi. Oraya baktığımızda Türkiye’yi Fırat’ın batısında rahatlatan bir çözüm, PYD’yi Fırat’ın doğusunda rahatlatan bir çözüm sanki ABD Türkiye ve PYD’yi yeniden ortak bir çerçeveye getireceği gibi görünüyor” dedi.