Kürt Sorununda Fikir Çok Umut Az

Toplantıya katılan konuşmacılardan Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Mesut Yeğen de umutsuz olanlardan. Toplantının ardından Amerika’nın Sesi’ne konuşan Yeğen, çözüm umudunun az olmasına rağmen, çözümsüzlüğün uzun sürmeyeceğini söyledi. Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak yeni bir çözüm sürecinin mümkün olduğunu belirten Yeğen, “Hem Türkiye içinde hem özellikle Suriye içinde Türkiye devleti çok çözüme yakın bir pozisyon almıyor bu aralar. Kürt meselesi öyle karakterde bir meselesi ki onunla uzun süre böyle yaşamanız mümkün değil. Ne temel bölge ülkeleri Irak ve Suriye gibi ne de Türkiye, Kürt meselesiyle şu anda uğraştığı gibi on yılarca uğraşamaz çünkü on yıllarca uğraşmak demek bölge ülkelerini de içine alabilecek bir çatışmaya yuvarlanmak demektir. O yüzden muhakkak bir yerlerde bir çözüm başka bir formuyla çözüm süreci denen şey canlanacaktır ama bugünkü koşullar henüz ona yatkındır diyebilecek durumda değiliz. Suriye’deki gelişmelerin Türkiye, PKK, ABD, Rusya tarafından kabul edilebilir bir noktaya gelebilmesi, bence çözüm sürecini yeniden konuşmamızın önünü açar. Çok büyük bir sürpriz olmazsa ben yeniden silahlı çatışmaların olacağını düşünmüyorum açıkçası. Büyük bir ihtimalle Suriye’de yaşanacak gelişme, Türkiye’de silahlı mücadelenin mevcuttan daha düşük bir seviyeye evirilmesine ve büyük ihtimalle ileride de tamamen ortadan kalkmasına yol açacaktır ama bunun için Suriye sahasında demin saydığım aktörlerin arasında bir uzlaşmanın olması gerekiyor. Yakın dönemde yapılan bir iki görüşmede sözünü ettiğim çerçevenin ne olduğuna dair işaretler verildi. Oraya baktığımızda Türkiye’yi Fırat’ın batısında rahatlatan bir çözüm, PYD’yi Fırat’ın doğusunda rahatlatan bir çözüm sanki ABD Türkiye ve PYD’yi yeniden ortak bir çerçeveye getireceği gibi görünüyor” dedi.

Ancak tüm olumsuz görüşlere rağmen, DİTAM Başkanı Mehmet Kaya’ya göre hala umut var. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kaya, ”Çatışmalar olacak tekrar barış sürecine geçilecek. Bir daha olursa bir daha geçilecek ama ısrarla şu bilinmeli, STK’lar bu çerçevede hareket etmeli. Savaş sürdürülebilir bir durum değildir. Savaş hem can hem mal yıkımına neden olur. Ne olursa olsun bir gün muhakkak barış yapılacaktır. Bunun yöntemi daha az mağduriyet, daha az can kaybı yaratmak istiyorsanız, tam da bugünlerde yani çatışmaların yoğunlaştığı günlerde sivil toplum kuruluşlarının topluma mesajlar vermesi gerekiyor bir an önce barışa geçilmesiyle ilgili. Bence öyle bir umut var yine söylediğim gibi, savaş sürdürülebilir bir değilse bizlerin barışı sağlayacak sesimizi daha güçlü çıkarıp, yöntemi de doğru oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.