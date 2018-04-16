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Kürt Yönetimi Enfal Kurbanlarını Arıyor

16.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Saddam rejiminin muhalif Kürtlere yönelik 1980’li yıllarda düzenlediği Enfal Harekâtı geride 100 binin üzerinde kayıp bıraktı. 32 yılı geride bırakan harekatta kaybolanlar hala aranıyor

Saddam rejiminin muhalif Kürtlere yönelik 1980’li yıllarda düzenlediği Enfal Harekâtı geride 100 binin üzerinde kayıp bıraktı. 32 yılı geride bırakan harekatta kaybolanlar hala aranıyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi şimdiye kadar 2700 kişinin kemiklerine ulaşabildi.

Son dalgası Halepçe Katliamı olan Enfal Harekatı, Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde yürütülen ve Kürtleri hedef alan operasyonlara verilen addı. 1986 ve 1989 arasında yürütülen harekât özellikle 1988 yılında doruğa ulaştı. Enfal Operasyonu kara harekâtları, havadan bombalamalar, yerleşkelerin sistematik bir şekilde yıkılması, toplu zorunlu göçler, idam mangaları ve kimyasal silah kullanımı içerdi. Kürt kaynakları Enfal sırasında 182 bin kişinin kaybolduğunu söylüyor. Bağımsız kaynaklara göre ise bu rakam 100 ile 150 bin arasında. Sekiz aşamada gerçekleştirilen harekat tamamlandığında, on binlerce kişi kaybedildi, 5 bin köy yerle bir edildi ve en az 1 milyon insan yerinden edildi, bin 800 okul, 300 hastane, 3 bine yakın cami ve 27 kilise yıkıldı.

Enfal’in başlangıç tarihi olarak kabul edilen 14 Nisan’da IKBY’de anma törenleri düzenleniyor.

Enfal Harekatı 32’nci yılına girerek Kürt yönetimi kayıpları arıyor. Irak Parlamentosu’nun 2006’da aldığı bir kararla, kayıpların aranmasına resmen başlandı. IKYB Şehit ve Enfal İşleri Bakanlığı Sözcüsü Fuat İsmail Taha, bakanlık kayıtlarına göre 100 binin üzerinde kayıp bulunduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Taha, şu ana kadar 300 noktada toplu mezarlar tespit ettiklerini belirterek, “Enfal kurbanlarının yerlerini iki yola tespit etmeye çalışıyoruz. Birinci yol Amerika ve uluslararası koalisyonun yardımıyla uydular aracılığıyla tespit etmeye çalışıyoruz. 300’e yakın nokta tespit ettik. Her noktada birkaç mezarlık var. İkinci yol da şahitler. Bu dönemi görenlerin ihbarlarıyla, orada araştırma yapılıp bulunuyor. Enfal kurbanlarının çoğu Suudi Arabistan sınırı, Semava, Divaniye ve Hazar bölgesinde bulunuyor. Şimdiye kadar 2700 kişinin kemikleri bulundu ve getirildi” dedi.

Taha ayrıca, Kürt yönetiminin Enfal mağdurlarının yakınlarına yardım eli uzattığını da vurgulayarak, “Her Enfal ailesine maaşa bağlandı. Onların birinci derece çocukları özel okullarda okutuluyor ve paraları bakanlık tarafından ödeniyor. Birinci dereceden yakınlarına ev tahsis edildi. Şu ana kadar yüzde 95’ine ev verdik” diye konuştu.

IKBY 2013 yılında merkezi hükümetten Enfal kurbanları için 388 milyar dolar zarar tazminat talebinde bulundu. Ancak Erbil ve Bağdat arasında yaşanan sorunlar nedeniyle, çalışmalar sonuçlandırılmadı.

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