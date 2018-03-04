HABER

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2018 01:40 | Son Güncelleme

Irak'ta Kürtler, 2018 yılı bütçesinin boykotlarına rağmen meclisten geçirilmesinin ardından Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı makamını bırakma ve siyasetten tümüyle çekilmeyi planlıyor.

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürt Milletvekili Adil Nuri, Bağdat'ta bazı basın organlarına yaptığı açıklamada, "Kürtler olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." dedi.

Muhtemel çekilme planının boykotlarına rağmen geçirilen bütçenin yanı sıra birçok faktörün olduğunu savunan Nuri, "Ortaklarımız siyasetten çekilme dışında bize başka seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

Irak'ta siyasi krize dönüşen, Erbil'in payının düşürüldüğü ve "kemer sıkma" içeren 2018 yılı bütçesi, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen mecliste onaylandı.

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.

(AA)

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat Kürtler

En Çok Okunan Haberler

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.