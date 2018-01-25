Kürtler Soçi zirvesinde yer alacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürt sorununu Türkiye'yle tartışmayı sürdürdüklerini belirtip Kürtlerin Suriye'deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.
Zaharova ayrıca, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini de tekrarladı. Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.
Zaharova ayrıca, şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydedip “Kürt temsilcilere (kongre için) davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeti kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.
REUTERS: KÜRTLER DAVET ALMADI
Reuters’ın son dakika haberinde Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yetkililer, gelecek hafta düzenlenecek barış kongresine katılmayacaklarını açıkladı. Kürt yetkililer, Rusya’dan davet almadıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Soçi Zirvesi için resmi ve son davetin kendilerine gelmediği belirtildi. Ankara, Suriye barış konferansına terör örgütü PYD/YPG’nin dahil edilmemesi istemiş ve Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz dönemde gerilim yaşanmıştı.
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