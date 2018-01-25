HABER

Kürtler Soçi zirvesinde yer alacak mı?

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 17:13 | Son Güncelleme 2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlenen basın toplantısında Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Kürt temsilcilerin de davet edildiğini söyleyerek "Daveti kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru" dedi. Öte yandan Reuters’ın son dakika haberinde "Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yetkililer, gelecek hafta düzenlenecek barış kongresine katılmayacaklarını açıkladı. Kürt yetkililer, Rusya’dan davet almadıklarını duyurdu." denildi.

Kürtler Soçi zirvesinde yer alacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürt sorununu Türkiye'yle tartışmayı sürdürdüklerini belirtip Kürtlerin Suriye'deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Zaharova ayrıca, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini de tekrarladı. Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru karşısında, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” dedi.

Zaharova ayrıca, şu anda tamamen Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin hazırlıklarına odaklandıklarını kaydedip “Kürt temsilcilere (kongre için) davetiye gönderildi. Yanıtı artık onlarda aramak gerek. Davetiyeti kabul edip etmemek ve dolayısıyla bu formata (kongreye) aktif bir biçimde katılmayı kabul edip etmemek onların cevabını bulması gereken bir soru” dedi.

REUTERS: KÜRTLER DAVET ALMADI
Reuters’ın son dakika haberinde Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yetkililer, gelecek hafta düzenlenecek barış kongresine katılmayacaklarını açıkladı. Kürt yetkililer, Rusya’dan davet almadıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Soçi Zirvesi için resmi ve son davetin kendilerine gelmediği belirtildi. Ankara, Suriye barış konferansına terör örgütü PYD/YPG’nin dahil edilmemesi istemiş ve Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz dönemde gerilim yaşanmıştı.

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır
Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Kürtler Soçi

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

İlginizi Çekebilir

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Edecekler tabi.Adamlar bakıyor 5 gündür 75 uçakla bilmem kaç bin asker kaç tank la girmeye bitirmeye çalışıyor kürtleri ama maalesef başarı yok adamlar kürtleri güçlü görüyor.Zamanında israil türkiye vatandaşlarını öldürdü türkiye tepki bile gösteremedi niye korktuğu için yada menfaat diyelim ..O zaman bu kadar uçağı tankı askeri israile niye savaşa göndermedin..Yazık valla olan zavallı gariban insanlara oluyor.
doğru 5 gündür yaptiklari tek şey havadan bombalamak, ve kendi camisine roket atip suçu gariban kürtlere atmak... helal olsun bu kürtlere bunca zulüm ve soykirima ragmen hala baris diyen bir millet daha varmi.
ya nedir bu temsilcilik ülkesi olmayanın temsilciliğimi olırmuş eline silah alan Temsilcilik kuruyor yeterki bu Türkiyeye karşı oluşmuş bir terör örgütü olsun Türkiye bunlara zamanında iyi koymuşki anlaşılan unutamıyorlar
kalleş sin sende Rusya topunuz gelin ama biz bir yere gitmiyoruz teröristler size parmak atınca anlarsınız mikrop lar
İyice aşcı bahçıvan şöfor uşak işine çevirdiniz! Dallas mı bu? İnşallah sonunda bir de burada “aldatılmayız”!!!
öyle bir savaş ve entrikalar zinciriki
Haklısın Veysel sen gel de memlekete hipnoz olmuş koyunlara anlat adamların tek bildiği küfretmek
Bırakın bu algı operasyonunu Kürtler değil mevzu PKK/PYD. Teröristin yeri Soçi değil cehennemin dibidir. Bunları ayıramıyorsan habercilik yapma arkadaş. Ya da kimin adına yaptıysan bu haberi onu söyle.
rahmetli serafettin elci demisti kurtler aya ciksa bi olusum icerisine girse turkler topu tufegi alip aya gidecekler! nedir bu kurt dusmanligi yuzlerce ucaklar binlerce asker,isid sinirinda selfie yaparken sen neredeydin eyyyy tayyip efendi ! neden bu korku neden bu telas ?
nasıl yani!
Diğer Haberler
Azeri vekilden anlamlı çıkış

Azeri vekilden anlamlı çıkış

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni

Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni

SZ: Adil Öksüz Almanya’da aranıyor

SZ: Adil Öksüz Almanya’da aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.