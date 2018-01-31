Kürtler: Türk Hava Saldırıları Tarihi Bölgelere Zarar Veriyor

Suriye Kültür Bakanlığı'na bağlı Antika Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel bölgeleri hedef almasının önlenmesi için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunulduğu bildirildi.

Sino, Geç Hititler dönemine ait tapınağın en az yarısının Türkiye'nin düzenlediği bombardımanda hasar aldığını, bölgenin geçen hafta en az iki kez saldırıya uğradığını belirtti.

Afrin Antika Eserler Komitesi üyelerinden Salih Sino, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, tapınağın merkezinden sağ kapısına kadar olan bölümün büyük hasar gördüğünü söyledi. Sino, ”Sağ kapıda bulunan kırma taş bloklar paramparça oldu, parçalar tapınağın yüz metre ötesine saçıldı” dedi.

Afrin'in güneyinde, bulunduğu Ayn Dara köyüyle aynı adı taşıyan tapınak, milattan önce 1300 ila 700 yılları arasında Aramiler tarafından inşa edilmiş. Süleyman Mabedi'ne benzerlikleriyle bilinen Ayn Dara tapınağı, oyulmuş kayalardan, duvar rölyeflerinden, aslan ve sfenks heykellerinden, zemine oyulmuş dev ayak izlerinden oluşuyor.

Pazar günü Suriye'nin kuzeyinde bulunan Amerika'nın Sesi muhabiri, tapınağın zarar gördüğünü doğruladı. Muhabir, mermi çukurlarının tapınağın içinde de görüldüğünü söyledi. Amerika'nın Sesi, bu hasara Türkiye'nin düzenlediği operasyonun yol açıp açmadığını bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bulunan ve PKK'nın bir uzantısı olarak kabul ettiği YPG'ye yönelik hava ve kara operasyonuna devam ediyor.

Ancak Amerika, YPG'nin PKK'yla bağlantısı olduğu iddiasını reddediyor ve YPG'yi, IŞİD'le mücadelede kilit müttefik olarak kabul ediyor. Washington bu nedenle Türkiye'nin kontrollu davranmasını ve IŞİD'la mücadeleye odaklanmasını istiyor.

Öte yandan YPG, Türk savaş uçaklarının Afrin Nehri üzerinde kurulu olan ve 17 Nisan Barajı olarak da bilinen Midanki Barajı'nı hedef aldığını iddia ediyor. Örgüt, barajın çökmesi durumunda civar köy ve kasabaların sular altında kalacağı uyarısında bulunuyor.

YPG'nin Pazar günü yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak ”Türk savaş uçakları birkaç hava saldırısında Midanki Barajı'nı hedef aldı, yüzlerce köyü tehlikeye attı” deniyor.