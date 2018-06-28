Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

Kimliği açıklanmayan şahıs Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan, kuruyan Geelong Gölü'nün dibine uzaydan görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizdi.
Google Maps üzerinden görülebilen resim binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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