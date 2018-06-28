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Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Avustralya'da kimliği açıklanmayan bir kişinin yaptığı şaka şu sıralar sosyal medyanın dilinde.

Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

Kimliği açıklanmayan şahıs Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan, kuruyan Geelong Gölü'nün dibine uzaydan görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizdi.

Google Maps üzerinden görülebilen resim binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Avustralya göl penis cinsel organ sosyal medya uzay Victoria

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