Kuşadası Yakınlarında Mülteci Teknesi Battı

Kuşadası açıklarında Yunanistan’a geçmek isteyen mültecilerin bulunduğu tekne battı.
Olayda 9 mülteci ölürken, Türk Sahil Güvenliği 4 kişiyi kurtardı.
2015 yılında, Türkiye’den Avrupa’ya yaklaşık bir milyona yakın sığınmacı geçmişti.
Ancak 2016’da Türkiye ve AB arasında yapılan anlaşma, Avrupa’ya mülteci akınını yavaşlattı.
Bu yıl, Ege Denizi’nde Türk Sahil Güvenlik birimleri, 54 mültecinin cesedini buldu.
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