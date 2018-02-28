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Kushner'ın Beyaz Saray'da Hassas Belgelere Erişimi Kısıtlandı

28.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın damadı ve baş danışmanı Jared Kuschner’in güvenlik seviyesi düşürüldü. Bu nedenle Kushner, bundan sonra hassas bilgilere erişim konusunda bazı kısıtlamalara tabi olacak

Kushner'ın Beyaz Saray'da Hassas Belgelere Erişimi Kısıtlandı

Başkan Donald Trump’ın damadı ve baş danışmanı Jared Kuschner’in güvenlik seviyesi düşürüldü. Bu nedenle Kushner, bundan sonra hassas bilgilere erişim konusunda bazı kısıtlamalara tabi olacak.

Kushner geçici bir güvenlik soruşturmasından geçmiş durumda olan birkaç Beyaz Saray çalışanından biri. Politico dergisinin yayınladığı bir habere göre üst düzey güvenlik soruşturmasından geçmemiş olduğu için Kushner’in gizli bilgilere erişim hakkı kısıtlandı.

Çok Gizli/SCI standardı, hassas kaynaklardan gelen bilgilere erişimi kısıtlayan kademeli bir güvenlik tarama sistemi.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Kushner’in bundan sonra günlük Başkanlık brifingine katılamayacağını ve üst düzey istihbarat raporlarına erişemeyeceğini söyledi.

Başkan Trump, Kushner’e bu erişim hakkını sağlayabilir, ancak geçen hafta yaptığı açıklamayla bu konudaki kararı Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’e bırakacağını belirtmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders günlük basın brifinginde sorulan sorulara rağmen bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Sanders, “Bu konuda bir değerlendirme gerçekten yapmadık. Ama Kushner’in görevini yerine getirme yeterliliği konusunda konuştuk. Kendisi ekibin değerli bir parçası ve göreve geldiği ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da önemli işler yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Kushner’in avukatı Abbe Lowell da yaptığı açıklamada söz konusu güvenlik soruşturması sürecinde Kushner’in kendisinden beklenenden fazlasını yaptığını söylemekle yetindi.

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