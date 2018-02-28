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Kutup 25 derece ısındı, Avrupa dondu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 05:38 | Son Güncelleme

Kuzey Kutbu’nda sıcaklık mevsim normallerinin ortalama 25 derece üzerine çıkınca soğuklar Sibirya ve Avrupa’yı etkisi altına aldı. Kutupta sıcaklık -30’dan -5 dereceye yükseldi.

Kutup 25 derece ısındı, Avrupa dondu

Sibirya’dan gelen ve ‘Doğu Canavarı’ olarak adlandırılan soğuk hava dalgası Avrupa’da etkisini sürdürüyor. İtalya’nın başkenti Roma’ya 6 yıl sonra kar yağdı. Hafta başından beri de kıtada en az 7 kişi donarak yaşamını yitirdi. İngiltere’de son 27 yılın en soğuk havasının önümüzdeki günlerde yaşanacağı bildirildi. Öte yandan Kuzey Kutbu’nu izleyen bilim insanları hava sıcaklığının hafta başından beri mevsim normallerinin 25-30 derece üzerine çıktığını bildirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre uzun yıllar sıcaklık ortalaması -30’larda seyreden kutupta sıcaklıklar -5 dereceye kadar yükseldi. Grönland’ın kuzeyinde ise sıcaklık son iki günde sıfır derecenin üzerine çıktı. Bilim insanları bu durumun 2016 yılında da yaşandığını ve hava sıcaklığının buzulları eritme noktasına kadar yükseldiğini açıkladı. Sibirya’nın doğusundaki Bering Denizi’nde 1979’dan beri buz kütlelerinin en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

SOĞUKTAN 53 KİŞİ ÖLDÜ

Polonya’da şiddetli soğuklar nedeniyle kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının gündüz eksi 13 civarında seyrettiği ülkede hissedilen sıcaklık ise eksi 26. Ülkede hafta sonundan bu yana donarak hayatını kaybeden kişi sayısı 12 olurken, kasım ayından beri hipotermi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu.

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Kuzey Kutbu sıcaklık Avrupa soğuk hava dalgası Sibirya

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