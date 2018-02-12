Kuveyt’te Irak’a Yardım Konferansı

Iraklı yetkililer, IŞİD’le 3 yıldır süren savaşın ardından Irak’ın yeniden inşasının 88 milyar dolara mal olacağını, özellikle de konut sektörünün öncelikli konu olduğunu söyledi.

Irak’ın ekonomisi ve altyapısının yeniden inşası çabalarını masaya yatırmak üzere bağışçı ve yatırımcılar bu hafta Kuveyt’te bir araya geldi.

Irak, 2014 ve 2015 yıllarında ülkenin üçte birini eline geçiren IŞİD’e karşı geçen Aralık ayında zafer ilan etmişti. IŞİD militanları komşu Suriye’de büyük ölçüde yenilgiye uğratılmış durumda.

Irak Planlama Bakanlığı’nda genel müdür Kusay Abdülfettah, yeniden inşa için kısa vadede 23 milyar dolar civarı, orta vadede de 65 milyar doların üzerinde bir miktara ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Planlama Bakanı Salman el Cumeyli, “Irak’ı yeniden inşa etmek, Irak’a umudu yeniden getirmek demek ve Irak’ın istikrarının yeniden tesisi, bölge ülkeleri ve dünyayı da istikrarlaştırır” dedi.

Planlama Bakanlığı, IŞİD militanlarının saldırısına uğrayan 7 bölgede 46 milyar dolarlık doğrudan hasar oluştuğunu, 147 bin konutun yıkıldığını açıkladı. Ekonomide oluşan hasar ve yıllar süren büyüme kaybı nedeniyle de dolaylı olarak on milyarlarca dolarlık zarar meydana geldiği kaydedildi.