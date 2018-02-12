Kuveyt’te Irak’a Yardım Konferansı

Iraklı yetkililer, IŞİD’le 3 yıldır süren savaşın ardından Irak’ın yeniden inşasının 88 milyar dolara mal olacağını, özellikle de konut sektörünün öncelikli konu olduğunu söyledi.
Irak’ın ekonomisi ve altyapısının yeniden inşası çabalarını masaya yatırmak üzere bağışçı ve yatırımcılar bu hafta Kuveyt’te bir araya geldi.
Irak, 2014 ve 2015 yıllarında ülkenin üçte birini eline geçiren IŞİD’e karşı geçen Aralık ayında zafer ilan etmişti. IŞİD militanları komşu Suriye’de büyük ölçüde yenilgiye uğratılmış durumda.
Irak Planlama Bakanlığı’nda genel müdür Kusay Abdülfettah, yeniden inşa için kısa vadede 23 milyar dolar civarı, orta vadede de 65 milyar doların üzerinde bir miktara ihtiyaç duyulacağını belirtti.
Planlama Bakanı Salman el Cumeyli, “Irak’ı yeniden inşa etmek, Irak’a umudu yeniden getirmek demek ve Irak’ın istikrarının yeniden tesisi, bölge ülkeleri ve dünyayı da istikrarlaştırır” dedi.
Planlama Bakanlığı, IŞİD militanlarının saldırısına uğrayan 7 bölgede 46 milyar dolarlık doğrudan hasar oluştuğunu, 147 bin konutun yıkıldığını açıkladı. Ekonomide oluşan hasar ve yıllar süren büyüme kaybı nedeniyle de dolaylı olarak on milyarlarca dolarlık zarar meydana geldiği kaydedildi.
Irak, yatırım arayışında olduğu 157 civarında projenin listesini yayınladı.
Bunlar arasında Musul havaalanı gibi yıkılmış tesislerin yeniden inşası ve ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik yeni yatırımlar yer alıyor.
Irak Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Mehdi el Alak, ülkelerin bankalara garantör olarak Irak’ın altyapı projeleri için düşük faizli kredi almasına olanak tanıyabileceğini söyledi.
Amerikalı yetkililer, Irak’ı 2003-2011 yılları arasında işgal eden ve şimdi de IŞİD’e karşı savaşta hava desteği sağlayan uluslararası koalisyona öncülük eden ABD’nin Kuveyt konferansında mali kaynak sözü vermeyi planlamadığını belirttiler.
BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, Irak’a yardımcı olmada başarısızlığın, yeniden istikrarsızlığın oluşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, sivil toplum kuruluşlarının paralel bir STK konferansında 330 milyon dolarlık insani yardım sözü verdiğini bildirdi.
Bağdat, yatırımlara engel olan bürokrasi ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlı olduğu mesajını veriyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre Irak yatırımcılarca dünyada en fazla yolsuzluğun olduğu 10’uncu ülke olarak görülüyor.
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