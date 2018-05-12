Kuze Kore’den Nükleer Hamle: ‘Tesisi Mayıs Ayında İmha Ediyoruz’

Kuzey Kore, nükleer tesisini Mayıs ayı içinde ortadan kaldırmayı planlandığı nıaçıkladı. Tesisin boşaltma işleminin hava koşullarının elvermesi durumunda 23 ile 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Reuters haber ajansının Kuzey Kore devlet haber ajansına dayandırarak verdiği haberde, ülkenin son gelişmeler ışığında nükleer denemelere son verme sözüne sadık kalınacağı açıklandı.

Nükleer deneme tesisinin imha edilme işleminin, tünellerin patlayıcı kullanılarak kapatılması, araştırma, gözlem ve güvenlik binalarına girişlerin bloke edilmesi işlemlerini kapsıyor.

Nükleer tesisin imha işlemini izlemek üzere Amerika, Güney Kore ve başka ülkelerden de gazetecilerin davet edileceği de açıklandı.

