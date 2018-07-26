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Kuzey Afrikalı Mülteciler Avrupa Umuduyla Sınıra Akın Etti 

26.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’yı Fas’tan ayıran sınırdaki tel örgüye akın eden 800 kişiden 602’si tel örgüleri geçmeyi başardı. Mültecilerin polise dışkıyla cildi tahriş eden sönmemiş kireç attıkları bildirildi

Kuzey Afrikalı Mülteciler Avrupa Umuduyla Sınıra Akın Etti 

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’yı Fas’tan ayıran sınırdaki tel örgüye yaklaşık 800 mülteci Avrupa’ya gidebilmek umuduyla akın etti.

İspanya Sivil Muhafızları 602 göçmenin kitle halinde akın ederek telleri geçip İspanya toprağına sabaha karşı girmeyi başardıklarını belirtti.

Sivil Muhafızlar, mültecilerin tel bariyer üzerinde delikler açtığını ve polise dışkıyla cildi tahriş eden sönmemiş kireç fırlattıklarını aktardı.

Kalabalık grup ayrıca camları kırdı, polis araçlarına taş ve ateşe verdikleri şeyleri fırlattı.

Polis, 16 mülteciyle birlikte yaralanan 15 polisten beşinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İspanya Kızılhaç’ı olayda 132 mültecinin yaralandığını bildirdi.

Fas’ta yasa dışı yollarla bulunan Sahra Altı Afrikası kökenli kişiler, her yıl Avrupa’ya geçme çabasıyla İspanya’nın kuzey Afrika’daki toprakları olan Ceuta ve Melilla’yı çevreleyen altı metre yüksekliğindeki tellere tırmanmaya çalışıyor.

Perşembe günkü göçmen akını, Akdeniz’den gelen göçmenlerle başetmeye çalışan İspanyol yetkililerin üzerinde yeni bir baskı unsuru oldu.

İspanya Sahil Güvenlik birimleri, Perşembe günü Akdeniz’den 332 mülteciyi topladığını açıkladı. Çarşamba günü kurtarılanların sayısıysa 424’tü.

Uluslararası Göç Örgütü, yıl başından bu yana 22 bin 700 mültecinin İspanya’ya gittiğini açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre üç kat daha fazla. Bunların neredeyse 20 bini denizden İspanya’ya ulaştı.

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