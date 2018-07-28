Kuzey California'da Yangınlar Durdurulamıyor

Rüzgarın da yayılmasını hızlandırdığı yangın, California’nın kuzeyinde bazı bölgelerde tüm hızıyla ilerliyor. Bölgede bazı ağaçlar da söndürme çalışmaları çerçevesinde kesiliyor.

Park yetkilileri en az bin hotel ve kamp rezervasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Yosemite Ulusal Parkı’nda tatil yapmayı planlayan turistler ve yürüyüş yapanlar Ferguson yangını nedeniyle planlarını değiştirmek durumunda kaldı. Park 25 Temmuz’dan bu yana kapalı ve 3 Ağustos’ta açılması bekleniyor.

İtfaiye’nin açıklamasına göre yangın şu ana kadar 17 bin hektarlık alanı tahrip etti.

Şu ana kadar yangınla mücadelede iki itfaiye eri hayatını kaybetti.

California eyaletinin kuzeyindeki orman yangınları 500 binayı kullanılmaz ölçüde tahrip etti. Yetkililer 5 binden fazla binanın da yangının güzergahında bulunduğunu açıkladı.

Güney California’da 12 bin kişinin yaşadığı Idyllwild kasabasının boşaltılmasına neden olan Cranston yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtiliyor.

Vali Jerry Brown, eyaletin her iki ucunda da yangın nedeniyle acil durum ilan etti. Vali ayrıca, daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için federal yardım çağrısında bulundu.

Ulusal Kurumlararası Yangın Dairesi, Amerikan federal hükümet dairelerinin, yangınlara müdahalede koordinasyonlu çalıştıklarını ancak 2018 yangın sezonunun başlamasıyla birlikte başlayan yangının son 12 yılın en kötü yangını olduğunu açıkladı. Cuma günü itibariyle 117 bin 248 hektar alan kül oldu.

California Üniversitesi’nden yangın davranışları konusunda araştırmalar yapan Allie Weill, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, eyaletin ikliminden dolayı yangınlar için çok müsait olduğunu, kışın az yağış aldığını yazın bunun daha da azaldığını söylüyor.

Weill, “Bir yangına neden olan şartlar yılın erken aylarında başlıyor ve yaz havaları çok uzun süre devam ediyor” dedi.

Resmi rakamlara göre Amerika’da ülke genelinde şu an 89 büyük yangın var ve bunlardan beşi California’da sürüyor.

