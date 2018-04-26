Kuzey-Güney Kore Zirvesi'nde Geri Sayım

Kuzey Kore’nin tek taraflı olarak tüm nükleer ve füze denemelerini askıya aldığını açıklaması anlaşma sağlanması konusunda olumlu bir hava yarattı.

Amerika’nın başını çektiği uluslararası yaptırımlar Kuzey’e yönelik ekonomik sıkıntıları arttırıyor ve bu da Pyongyang’ın nükleer programdan vazgeçmesine neden olabilir.

Mevcut durumun devam etmesi halinde, dövizin tükenebileceği ve Kuzey Kore’nin bu yılın sonunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silahsızlanmayı önkoşul olarak ileri sürmeden görüşmeyi kabul ederek çok sayıda konuda taviz vermiş durumda. Kuzey Kore, Amerika’nın Kore yarımadasındaki askeri varlığının bitirilmesi talebinden ve nükleer füze denemelerinden vazgeçerek, bir tesisi de kapatma kararı aldı. Ancak yine de bu süre zarfında Kuzey Kore’nin, nükleer silahlardan arınma konusundaki sözlerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda soru işaretleri var.

Kuzey Kore gerçekten nükleerden arınacak mı yoksa Amerika-Kuzey Kore zirvesi girişimiyle geçici bir süre için kendisine uygulanan izolasyondan kurtulmaya mı çalışıyor sorusunu doğuruyor.