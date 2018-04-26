Kuzey-Güney Kore Zirvesi'nde Geri Sayım

Kuzey Kore’nin tek taraflı olarak tüm nükleer ve füze denemelerini askıya aldığını açıklaması anlaşma sağlanması konusunda olumlu bir hava yarattı.
Amerika’nın başını çektiği uluslararası yaptırımlar Kuzey’e yönelik ekonomik sıkıntıları arttırıyor ve bu da Pyongyang’ın nükleer programdan vazgeçmesine neden olabilir.
Mevcut durumun devam etmesi halinde, dövizin tükenebileceği ve Kuzey Kore’nin bu yılın sonunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılıyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silahsızlanmayı önkoşul olarak ileri sürmeden görüşmeyi kabul ederek çok sayıda konuda taviz vermiş durumda. Kuzey Kore, Amerika’nın Kore yarımadasındaki askeri varlığının bitirilmesi talebinden ve nükleer füze denemelerinden vazgeçerek, bir tesisi de kapatma kararı aldı. Ancak yine de bu süre zarfında Kuzey Kore’nin, nükleer silahlardan arınma konusundaki sözlerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda soru işaretleri var.
Kuzey Kore gerçekten nükleerden arınacak mı yoksa Amerika-Kuzey Kore zirvesi girişimiyle geçici bir süre için kendisine uygulanan izolasyondan kurtulmaya mı çalışıyor sorusunu doğuruyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, hazırlık görüşmelerinde Kuzey Kore’nin, tamamen nükleerden arınma konusunda istekli olduğunu ifade ettiğini söyledi.
Güney Kore’nin ilerici lideri, aralarında THAAD füze savunma sistemlerinin Güney Kore’ye yerleştirilmesi de dahil Amerika’nın kararlarını ve Amerika önderliğindeki sert yaptırımları destekledi. Aynı zamanda da iki Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesine destek oldu. Buna Kuzey Kore’nin son olarak düzenlenen Kış Olimpiyatları’na katılmasını kolaylaştıran adımlar da dahil.
Moon, zirvede bölünmüş ailelerin birleşmesini öngören ve Kore savaşına son veren ancak süresi dolan ateşkes anlaşmasının yerini alacak bir barış anlaşması imzalamayı umuyor. Bu da Amerika’nın liderliğinde Birleşmiş Milletler ve Çin’in de onayını gerektiriyor.
Buna karşın Moon’un BM ambargolarını delecek bir ekonomik işbirliğini arttırımını ya da Kim’in baskıcı rejiminin insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmesi beklenmiyor.
Donald Trump-Kim Jong Un görüşmesinin Mayıs ya da Haziran’da yapılması bekleniyor.
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