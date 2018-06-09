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Kuzey Irak emniyet: Zanlı suçunu itiraf etti

09.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Kuzey Irak yetkilileri, Almanya’da 14 yaşındaki Susanne F.

Kuzey Irak emniyet: Zanlı suçunu itiraf etti

‘nin katil zanlısı Ali. B.‘nin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Zanlı Alman polisi tarafından Almanya’ya getiriliyor.Kuzey Iraklı emniyet yetkilileri, Almanya'nın Wiesbaden yakınlarında işlenen Susanna F. cinayeti zanlısı Ali B.‘nin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Duhok emniyet müdürü Tarık Ahmet, sorguya çektikleri zanlının, arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Susanna'yla tartıştığını ve kendisini polise gitmekle tehdit ettiğinde de genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattığını söyledi.

İki haftadır kayıp olan Susanna'nın Çarşamba günü cesedi bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan 20 yaşındaki Iraklı sığınmacı Ali B.‘nin ise 2 Haziran'da sahte bir kimlikle Irak'a döndüğü ortaya çıkmıştı. Ali B. dün Duhok bölgesindeki bir otelde yakalanarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Alman basını, suçunu itiraf eden zanlının Alman polisi tarafından Irak'tan alınarak bu akşam Frankfurt'a getirilmesinin beklendiğini duyurdu.

"Başvuruları reddedilenlerin hukuki süreci hızlandırılsın"

Öte yandan Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), cinayetin zanlısının Iraklı bir sığınmacı olduğunun ortaya çıkmasının ardından başvuruları reddedilen sığınmacılarla ilgili hukuki sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Ali B.‘nin 2015 yılında ailesiyle birlikte sığınmacı olarak Almanya'ya geldiği, ancak 2016 aralık ayında sonuçlanan başvurusundan olumsuz yanıt aldığı belirtilmişti. Ali B.‘nin başvurusunun reddine itiraz ederek başlattığı hukuki süreç hala devam ettiğinden zanlı sınır dışı edilememişti. 20 yaşındaki sığınmacının başka suçlara da karıştığı ve 11 yaşında bir çocuğa tecavüz vakasıyla bağlantısının olabileceği iddia edilmişti.

Rheinische Post'a konuşan Hristiyan Birlik partileri meclis grubu iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, "Başvurusu reddedilen bir sığınmacının (Almanya'daki) ikametini yalnızca karar itiraz davası açmak suretiyle bir yıldan uzun bir süre uzatmasının kabul edilebilir olmadığını" söyledi. Middelberg, yetkili mahkemelere karar sürecini hızlandırabilmeleri için daha fazla personel desteği sağlanması gerektiğini savundu. CDU'lu politikacı ayrıca "sığınma başvuru sürecini" düzenleyen yasanın değiştirilmesinin de gündeme alınması gerektiğini söyledi.

"Gerekli yasal düzenleme yok"

Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt de sınır dışı edilmesi gereken bu tür suçluları tutuklamak için Almanya'nın gerekli yasal düzenlemeleri bulunmadığı eleştirisini getirdi. Wendt, Bavyera eyaletinde fiilen suç işlemediği halde "potansiyel tehlike oluşturduğu düşünülen" şüphelilerin gözaltına alınabilmesini mümkün kılan yeni polis yasasının Almanya'nın geneli için "model yasa" olarak alınması gerektiğini savundu.

Söz konusu yasa İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana polise en geniş yetkileri tanıyan yasa olmakla eleştiriliyor.

DW,AFP,rtr/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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