Kuzey Irak emniyet: Zanlı suçunu itiraf etti

‘nin katil zanlısı Ali. B.‘nin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Zanlı Alman polisi tarafından Almanya’ya getiriliyor.Kuzey Iraklı emniyet yetkilileri, Almanya'nın Wiesbaden yakınlarında işlenen Susanna F. cinayeti zanlısı Ali B.‘nin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Duhok emniyet müdürü Tarık Ahmet, sorguya çektikleri zanlının, arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Susanna'yla tartıştığını ve kendisini polise gitmekle tehdit ettiğinde de genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattığını söyledi.

İki haftadır kayıp olan Susanna'nın Çarşamba günü cesedi bulunmuş, cinayet zanlısı olarak aranan 20 yaşındaki Iraklı sığınmacı Ali B.‘nin ise 2 Haziran'da sahte bir kimlikle Irak'a döndüğü ortaya çıkmıştı. Ali B. dün Duhok bölgesindeki bir otelde yakalanarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Alman basını, suçunu itiraf eden zanlının Alman polisi tarafından Irak'tan alınarak bu akşam Frankfurt'a getirilmesinin beklendiğini duyurdu.

"Başvuruları reddedilenlerin hukuki süreci hızlandırılsın"