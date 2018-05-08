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Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kuzey Irak'ta seçimin 30 Eylül 2018'de yapılacağı açıklandı.

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

IKBY Başbakanı Barzani, 30 Eylül'de bölgede seçim yapacaklarını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak IKBY

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