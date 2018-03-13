Kuzey Irak Toparlanmaya Çalışıyor

Dört ay önce Irak, IŞİD’e karşı zafer ilan etti. Ülkenin kuzeyiyse hala çatışmalardan toparlanmaya çalışıyor. Bazı kentler tamamen terkedilmiş durumda, bazıları da parasızlık içinde yeniden inşa sürecinde. Amerika’nın Sesi Ortadoğu muhabiri Heather Murdock, Iraklı yetkililerle bu kentleri ziyaret etti.
2014 yılında on binlerce kişi, IŞİD’in şehirlerine saldırarak erkeklerini öldürmesi ve kadınlarını kaçırması, tecavüz etmesi sonrası, canlarını kurtarmak için dağlarda saklandı.
Musul Valisi Nofel Hamadi Sultan ve bölgedeki askeri operasyonları yürüten General Necm el Cuburi’yle Kuzey Irak’ta Sincar üzerinde bir uçuş gerçekleştiriyoruz.
IŞİD militanları üç yıl önce yenilgiye uğratıldı ancak Sincar harabeye döndü.
Ameerika'nın Sesi yeniden faaliyete geçmeye çalışan bir hastaneyi ziyaret etti.
Musul Askeri Operasyon Komutanı General Necm El Cuburi, “Hastane felaket durumda, Tıbbi ekipman kötü durumda. Tedavi verilemiyor. Çok sefil bir durum,” diyor.
Sincar’da yaşayanlar kaçmış ve bir daha da evlerine dönmemişler. Yıkıntıların arasından hala kurbanların kalıntıları çıkıyor.
Musul Valisi Nofel Hamadi, “Aşiretler arası sorunlar var. Devlet altyapısı çökmüş durumda. Halk geri dönmeye çekiniyor çünkü şehirde istikrar yok, hizmet verilemiyor. Bölgenin güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimiz,” şeklinde konuşuyor.
Bir dönem IŞİD’in kalesi olarak bilinen Tel Afer’e geçiyoruz. Irak ve koalisyon güçlerinin geçen Ağustos ayında IŞİD’den geri aldığı kent, neredeyse tamamen terkedilmiş durumda. Her gün yüzlerce insanın geri döndüğü söyleniyor ama evlerini onaracak paraları yok.
Turumuz başladığı yerde, vilayetin başkenti Musul’da sonlanıyor. Musul’un bazı bölgeleri savaştan bu yana toparlandı. Ama diğer bölgeleri hala harap. Musul sakinleri hükümetin ve uluslararası toplumun verdiği sözlere rağmen, yeniden inşanın üstlerine kaldığını söylüyor.
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