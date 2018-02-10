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Kuzey Iraklı güvenlik güçlerine toplu infaz suçlaması

10.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kuzey Iraklı güvenlik güçlerini, IŞİD'li olduğu iddia edilen mahkûmları topluca infaz etmekle suçladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilisi iddiaları reddetti.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kuzey Irak'taki Asayiş güçlerinin, 28 Ağustos ve 3 Eylül 2017 tarihleri arasında, IŞİD'li olduğundan şüphelenilen "çok sayıda hatta yüzlerce erkek mahkûmu öldürmüş olabileceğini" belirtti.

Açıklamayı yapan HRW Ortadoğu Direktör Yardımcısı Lama Fakih, söz konusu şüphelilerin, Musul'un 70 kilometre kuzeybatısındaki Sahel el Meliha'daki bir okulda gözaltına alınan Irak ve yabancı ülke vatandaşlarından oluştuğunu söyledi.

Fakih, hem Bağdat hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) acilen bu toplu infaz iddialarını araştırması ve sorumluları bulması için çağrıda bulundu.

IKBY yetkilisi yalanladı

IKBY yetkilisi Dindar Zebari ise iddiaları reddetti. IKBY'ye bağlı Asayiş biriminin başındaki güvenlik yetkilisinden aldığı bilgiyi paylaşan Zebari, peşmergenin Suriye'ye kaçmaya çalışan IŞİD'lilerle 71 kilometrelik bir cephe hattında savaştığını ve çatışmalarda çok sayıda peşmerge ve IŞİD'linin öldüğünü söyledi. Zebari, "Bu çatışmalarda ölen IŞİD mensuplarının cezetleri de gömülmek üzere muhtemelen tek bir yere getirildi" diye ekledi.

Ancak HRW yetkilileri, cephe hattının, cansız bedenlerin bulunduğu alana yaklaşık 40 kilometre uzak olması nedeniyle Zebari'nin açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor.

HRW açıklamasında, "Bu açıklama, başından vurulmuş hâlde bulunan cesetlerin durumu ve çatışma noktasından oldukça uzaktaki tenha bir çöllük araziye gömülmüş olmalarıyla örtüşmüyor" denildi.

IŞİD, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u Haziran 2014'te kontrolü altına almıştı. Ancak Irak ordusu ve uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonu 9 Temmuz 2017'de IŞİD'i Musul'dan tamamen çıkardığını ilan etmişti.

DW,AFP,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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