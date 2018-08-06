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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı bir köyde patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var

Başkent Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde patlama meydana geldi. Askeri atış alanı çevresinde asfaltlama çalışması yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 5 kişi ağır yaralandı.

PATLAMANIN SEBEBİ HENÜZ ÖĞRENİLEMEDİ

Yaralılar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Patlamanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

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