Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var

Başkent Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde patlama meydana geldi. Askeri atış alanı çevresinde asfaltlama çalışması yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 5 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Patlamanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.
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