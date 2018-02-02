Kuzey Kıbrıs'ta 4 partili hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, CTP Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman başbakanlığındaki 4 partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki 4 partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.

Kuzey Kıbrıs'ta 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Erhürman, (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan 4 partili koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Akıncı’ya sundu.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu listesini Akıncı'ya sunduğunu, ve Kuzey Kıbrıs liderinin de listeyi onayladığını belirterek, Bakanlar Kurulu'nun şu isimlerden oluştuğunu söyledi:

"Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan."