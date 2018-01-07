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Kuzey Kıbrıs'ta halk genel seçim için sandık başında

07.01.2018 16:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kuzey Kıbrıs bugün erken genel seçime gidiyor. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Getty Images Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı

Kuzey Kıbrıs bugün erken genel seçime gidiyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 vekilin seçilmesi için seçmenler 8 partiden 379 adayın yanı sıra 9 adaya oy verecek.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekilliği için mücadele edecek.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Adanın kuzeyinde 190 bin seçmen için 719 sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

TRT'ye göre sandıkların kapanmasının ardından Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

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