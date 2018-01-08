Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan koalisyon çıktı

Ancak sandıktan çıkan sonuca göre hükümet kurmak için bir kez daha koalisyon gerekecek.Kıbrıs’ı federal çatı altında yeniden birleştirmeyi hedefleyen çözüm çabalarının art arda başarısız olması, Kuzey Kıbrıs'taki erken genel seçimlerde adada iki ayrı devleti savunan sağ partilere yaradı.

Kuzey Kıbrıs'ta pazar günüyapılan oylamada, koalisyon iktidarının büyük ortağı, merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) zaferiyle sonuçlandı. UBP’nin aldığı yüzde 36,5 oy oranı her ne kadar tek başına iktidar olmaya yetmese de, merkez sağın köklü partisi 2013’teki seçimlere göre oylarını yüzde 10’dan fazla artırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kıbrıslı Türklerin 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne iki yeni sağ parti daha girdi. Böylece meclis, tarihinde ilk kez dördü sağ görüşlü altı partiden oluşan çok sesli bir temsiliyet düzeyine yükseldi.

İlk kez seçime katılan Halkın Partisi, geçmişte Rauf Denktaş da dahil olmak üzere üç farklı cumhurbaşkanına çözüm çabalarında müzakerecilik yapmış olan profesör Kudret Özersay liderliğinde önemli bir başarıya imza attı. Halkın Partisi ilk sınavında oyların yüzde 17’sini alarak üçüncü sıraya yerleşti ve kurulması muhtemel bir koalisyonun altın anahtarı haline geldi.