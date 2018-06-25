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Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ve ABD arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, Kuzey Kore'de hayatını kimliği belirlenen askerlerin ülkelerine iade edileceği ve savaş mahkumları ile kayıpların bulunacağı kararı alınmıştı.

Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

Habertürk'ün aktardığına göre, naaşı iade edilecek askerler arasında Türk askerleri de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirve, cenazeleri Kuzey Kore'de kalanların yakınlarını umutlandırdı.

Trump ve Kim'in vardığı anlaşma uyarınca, kimliği belirlenen askerler ülkelerine iade edilecek ve savaş mahkûmları ile kayıplar bulunacak.

Habertürk'ün aktardığına göre, tarihi anlaşmanın ardından Türkiye, 1950-53 yıllarında Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve cenazeleri Kuzey Kore'de kalan askerlerin iadesi için resmi görüşmelere başladı. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, önceki hafta Kuzey Kore'ye geçerek 1 hafta boyunca hayatını kaybeden askerlerin iadesiyle ilgili görüşmelerde bulundu.

Erçin, hayatını kaybeden askerlerin kimlik tespiti için ilk girişimin 2001 yılında başladığını hatırlattı. Erçin, şunları söyledi:

"Görüşmelerin o zaman başlamasının nedeni, ilk defa o tarihte diplomatik temas kurulmasıydı. Kuzey Kore'nin nükleer silah edinme ve deneme çalışmalarına başlamasıyla temaslar yarım kaldı. Barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Kuzey Kore ile yeniden görüşme başlattık. Kuzey Kore topraklarında bulunan şehitlerimizin kimlik tespiti için,yakınlarından DNA örnekleri alınacak. Toplayacağımız DNA örnekleri Kuzey Koreli yetkililere teslim edilecek. Bununla ilgili diplomatik girişimleri başlattık. Kuzey Kore yetkilileri, DNA örneklerinin teslimi konusunda işbirliğine açıklar. Orada İngiltere ve ABD gibi ülkelerin askerleri de bulunduğu için şehitlerin kimlik tespiti uzun soluklu ve dikkat gerektiren bir çalışma olacak."

Erçin, şehitlerin kimlik tespitinin ardından kabirlerinin Güney Kore sınırları içerisindeki Birleşmiş Milletler şehitliğine mi, yoksa Türkiye'ye mi taşınacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.

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