Kuzey Kore ABD ile görüşmeye hâlen istekli olduğunu duyurdu.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Pyongyang rejiminden yanıt geldi. Kim'e gönderdiği mektupla kararını bildiren Trump'ın bu adımını "beklenmedik" bir gelişme olarak tanımlayan Kuzey Kore yönetimi, "üzüntüsünü" dile getirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye Gwan, "Zirvenin iptali için yapılan bu ani ve tek taraflı açıklama beklemediğimiz bir gelişmeydi ve büyük bir üzüntüden başka bir şey hissetmiyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kim, ABD ile her zaman görüşmeye istekli ve hazır olduklarını belirterek, "Başkan Trump'ın daha önce hiçbir ABD başkanının göstermediği cesareti sergileyip bu zirve gibi çok önemli bir etkinliği gerçekleştirme çabalarını içten bir şekilde takdir ettik” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore devlet kanalları aracılığıyla sözlerini ulaştıran Kim ayrıca, "Trump formülü” olarak isimlendirdikleri yöntem ile tarafların endişelerinden arınmasını umduklarını belirtti ancak formülün ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.