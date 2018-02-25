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‘Kuzey Kore Amerika’yla Görüşmek İstiyor’

25.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’nin Amerika’yla görüşmek istediğine dair açıklama Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol’un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile görüşmesinin ardından geldi

‘Kuzey Kore Amerika’yla Görüşmek İstiyor’

Kuzey Kore’nin Amerika’yla görüşmelerde bulunmak istediğine dair açıklama Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Kim Yong-Chol’un Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın kapanış töreni öncesi Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile görüşmesinin ardından geldi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak herhangi bir diyaloğun amacının nükleer silahsızlanma olması gerektiğini belirtti.

Pyongyang, görüşme teklifini henüz red ya da kabul etmedi ancak Kuzey Kore önkoşul olmadan görüşmelerde bulunmak istediğini belirtiyor.

Kış Olimpiyatları’nın kapanış törenine Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump da katıldı ancak Ivanka Trump’ın herhangi bir Kuzey Koreli yetkiliyle görüşmesi beklenmiyor. Kapanış törenine Kim Yong-Chol da katıldı.

Kore Yarımadası 1950-53 savaşında ikiye bölündü ve henüz bir barış anlaşması imzalanmadı.

Kuzey Kore geçen yıl birçok defa nükleer ve balistik füze denemeleri yaptı.

Denemeler nedeniyle Pyongyang Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararlarına maruz kaldı.

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