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Kuzey Kore: 'Askeri Tatbikata Karşılık Veririz'

03.03.2018 23:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikat konusunda uyardı, eğer iki ülke planladıkları gibi gelecek ay tatbikat yaparlarsa, buna karşılık vereceğini belirtti

Kuzey Kore: 'Askeri Tatbikata Karşılık Veririz'

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikat konusunda uyardı, eğer iki ülke planladıkları gibi gelecek ay tatbikat yaparlarsa, buna karşılık vereceğini belirtti.

Nisan ayında yapılması planlanan ABD-Güney Kore askeri tatbikatı,
Kış Olimpiyatları’yla birlikte buzların erimeye başladığı Kuzey ve Güney Kore ilişkilerini test edeceğe benziyor.

Yonhap Haber Ajansı’na konuşan Güney Kore cumhurbaşkanının danışmanlarından biri, ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatının Nisan ayının başlarında yapılmasının planlandığını belirtti.

Kuzey Kore ise, tatbikatı kendi egemenliklerine bir tehdit olarak yorumluyor.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Eğer ABD, Kuzey Kore’ye yaptırımları sürerken, ortak askeri tatbikat yaparsa, Kuzey Kore, kendi belirlediği karşılık mekanizmasıyla ABD’ye karşılık verecektir. Ve bunun sonuçlarından ABD sorumlu tutulacaktır.”

ABD 23 Şubat’ta, Kuzey Kore’ye bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı yaptırımları uygulamaya başladı.

Kuzey Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Perşembe günü Başkan Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong Un’un Olimpiyat oyunları sırasında kız kardeşiyle ilettiği davete yanıt olarak, Güney Kore’nin Kuzey’e özel temsilci göndermeyi planladığını belirtti.

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