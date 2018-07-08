Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililer ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan görüşmelerin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’a hala güvendiklerini açıkladı.
Bakanlık, gerçekleştirilen görüşmenin Kuzey Kore için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade edip ve ABD'nin tavrını soygunculuk olarak adlandırırken, Pompeo ile yapılan görüşmenin aksine ABD Başkanı Donald Trump'a güvendiklerini bildirdi.
Açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un, Mike Pompeo aracılığı ile ABD Başkanı Donald Trump’a verilmek üzere bir mektup yazdığı ifade edildi.
İHA
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