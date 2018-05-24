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Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kuzey Kore'nin Libya gibi olacağıyla ilgili açıklamalarını "aptalca ve cahilce" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

Choe, Pence'in Kuzey Kore'nin durumunu kesinlikle anlamadığını vurguladı.

ABD'ye diyalog için asla yalvarmayacaklarını ifade eden Choe, ABD'nin Kuzey Kore ile toplantı odasında oturması ya da Pyongyang'la nükleer restleşmeye girmesinin, ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore ABD Mike Pence

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