Kuzey Kore'den ABD'ye jet yanıt! 'Aptalca ve cahilce'

Choe, Pence'in Kuzey Kore'nin durumunu kesinlikle anlamadığını vurguladı.

ABD'ye diyalog için asla yalvarmayacaklarını ifade eden Choe, ABD'nin Kuzey Kore ile toplantı odasında oturması ya da Pyongyang'la nükleer restleşmeye girmesinin, ABD'nin davranışlarına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini söylemişti.

