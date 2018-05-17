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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'den gelen son dakika açıklamasında, Güney Kore yönetimi yetersizlikle suçlandı. Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, görüşmelerin durmasına neden olan mevcut sorunlar çözülene kadar Güney Kore yönetimiyle masaya oturmayacaklarını söyledi. Ri Son-gwon, Güney Kore yönetimi için ‘yetersiz’ de dedi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore

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