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Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaparak, ABD'nin nükleersizleştirme taleplerinin tek taraflı çıkara dayalı olduğunu söyledi ve Pompeo ile yapılan görüşme 'esef verici' olarak nitelendirildi. Washington'u nükleer denemeler konusundaki baskı uygulama denemeleri konusunda suçladı.

Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrası iki ülke arasında ılımlı bir yaklaşım oluşmuştu. Kuzey Kore'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim Jong Un'a iletmek üzere Trump'ın hediyesi Elton John albümü 'roket adam' albümünü de götürmüştü.

"ABD'NİN TALEPLERİ TEK TARAFLI ÇIKARA DAYALI"

Ancak görüşmeler sonrası Kuzey Kore'den çok sert açıklama geldi. Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaparak, ABD'nin nükleersizleştirme taleplerinin tek taraflı çıkara dayalı olduğunu söyledi.

GÖRÜŞME İÇİN 'ESEF VERİCİ' DEDİLER

Kuzey Kore, Pompeo ile yapılan görüşme 'esef verici' olarak nitelendirildi. Washington'u nükleer denemeler konusundaki baskı uygulama denemeleri konusunda suçladı. "Beklentilerimiz ve umutlarımız çok safmış, aptalca denilebilir" açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Nükleer müzakere Kuzey Kore açıklama Mike Pompeo

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