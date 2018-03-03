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Kuzey Kore'den Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kore'den Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt

Yonhab haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Trump

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