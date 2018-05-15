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Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, iyileşen ilişkilere rağmen ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını 'provokasyon'olarak niteledi ve Güney'le yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldı. Pyongyang ayrıca Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump arasında planlanan zirveyi de iptal etmekle tehdit etti.

Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore ve ABD arasında devam eden 'Max Thunder' adlı ortak askeri tatbikatı Kuzey tarafı 'provokasyon' olarak niteledi.

Nisan ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmeler askıya alındı.

'BİZİ HEDEF ALAN TATBİKAT, PANMUNJOM DEKLARASYONU'NA KARŞI ALÇAKÇA BİR MEYDAN OKUMA'

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, "Güney Kore'de yapılan ve bizi hedef alan tatbikat Panmunjom Deklarasyonu'na karşı alçakça bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye karşı kasıtlı bir askeri provokasyon" dendi.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan tarihi zirvenin iptal olabileceği uyarısında bulundu.

KİM-TRUMP ZİRVESİ KONUSUNDA ABD'YE UYARI

KCNA'nın açıklamasında "ABD aynı zamanda Güney Koreli yetkililerle birlikte yürütülen bu provokatif askeri kargaşanın ışığında planlanan ABD-Kuzey Kore zirvesinin kaderi hakkında dikkatle düşünmelidir" ifadelerini yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore ABD Trump Amerika

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