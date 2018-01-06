HABER

Kuzey Kore: Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılabiliriz

06.01.2018 19:32 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın, gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıkladığı belirtildi. Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin konuyu görüşmek üzere 9 Ocak'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

Getty Images Pyeongchang'daki Kış Olimpiyatları 9 Şubat'ta başlayacak.

Kuzey Koreli Olimpiyat yetkilisi, gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Chang Ung'un açıklamayı, bugün Pekin Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı belirtildi.

Japon Kyodo haber ajansı, Chang'ın konuyu görüşmek üzere İsviçre'ye gittiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermiş, ardından Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Pyongyang bu teklife de olumlu yanıt vermişti. Görüşmenin 9 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Gelişmenin, Çin'de Aralık ayı sonunda spordan sorumlu Güney ve Kuzey Koreli yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra yaşandığına inanılıyor.

Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.

Kuzey ve Güney arasındaki son üst düzey görüşme, 2015'te, ortak sanayi bölgesi Kaesong'da yapılmıştı.

Görüşmelerde herhangi bir karara varılamamış, taraflar toplantının içeriğiyle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemişti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifiKuzey Kore lideri: Nükleer silah düğmesi masamdaKuzey Kore: Yeni yaptırımlar savaş nedeni

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı

Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti

Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti

Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor

Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor

Son dakika Moskova'da bomba paniği!

Son dakika Moskova'da bomba paniği!

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.