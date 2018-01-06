Kuzey Kore: Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılabiliriz

Pyongyang bu teklife de olumlu yanıt vermişti. Görüşmenin 9 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermiş, ardından Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Görüşmelerde herhangi bir karara varılamamış, taraflar toplantının içeriğiyle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemişti.

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