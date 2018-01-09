HABER

Kuzey Kore Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

09.01.2018 09:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer gerilim tırmanırken, Pyongyang ile Seul arasında yakınlaşma adımları atıldı.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmasına yeşil ışık yaktı.Kuzey Kore, Güney Kore'ninGanwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde Şubat ayında düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile göndereceğini açıkladı.

İki ülke arasında iki yıllık bir aradan sonra sınır bölgesi Panmunjom'da gerçekleşenilk üst düzey görüşmelerde, ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Seul'den salı günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore kafileye sporcuların yanı sıra, taraftar grubu, gösteri amaçlı tekvando takımı ve bir sanatçı dahil etmeyi planlıyor.

Güney'den aileleri buluşturma önerisi

Görüşmelerde, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara üst düzey bir heyet göndererek atacağa adıma karşılık Güney Kore'nin de insani yardımlar konusunda görüşmeler yürütmeyi teklif ettiği belirtildi.

Seul yönetimi iki ülkedeki Kızıl Haç örgütlerinin, yıllardır ayrı düşen ailelerin buluşturulmasına yönelik görüşmeler yapmasını önerdi.

Güney Kore, Panmunjom'daki görüşmelerden kısa süre önce iki ülke arasında yeniden başlatılan görüşmelerin, ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlamasını ve bu kapsamda askeri alanda da yeni görüşmelerin planlanmasına imkan tanınmasını umduklarını belirtmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) pazartesi günü Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılma kararı alması durumunda, Kuzey Koreli heyetin oyunlara nasıl entegre edileceğinin en kısa sürede kararlaştırılması gerektiğini açıklamıştı.

Yıllardır barış anlaşması imzalanamadı

İki Kore devleti arasındaki savaş hali 1953 tarihli ateşkes anlaşmasından bu yana sürüyor. O zamandan beri iki ülke arasında bir barış anlaşması imzalanamadı.

Kuzey Kore, Seul yönetiminin ABD'ye güvenmesine ve binlerce Amerikan askerinin ülkede üslenmesine izin vermesine tepki gösteriyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump karşılıklı olarak birbirlerini nükleer silahlarla tehdit ediyor.

Güney Kore ise Pyongyang yönetiminin nükleer programını, savaşta bölünen ailelerin birleşmesine izin vermemesini ve Kuzey'den yapılan topçu ateşini barışı engelleyen faktörler olarak görüyor.

DW/Reuters/dpa, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.