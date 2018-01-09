Kuzey Kore Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmasına yeşil ışık yaktı.Kuzey Kore, Güney Kore'ninGanwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde Şubat ayında düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile göndereceğini açıkladı.

İki ülke arasında iki yıllık bir aradan sonra sınır bölgesi Panmunjom'da gerçekleşenilk üst düzey görüşmelerde, ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Seul'den salı günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore kafileye sporcuların yanı sıra, taraftar grubu, gösteri amaçlı tekvando takımı ve bir sanatçı dahil etmeyi planlıyor.

Güney'den aileleri buluşturma önerisi

Görüşmelerde, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara üst düzey bir heyet göndererek atacağa adıma karşılık Güney Kore'nin de insani yardımlar konusunda görüşmeler yürütmeyi teklif ettiği belirtildi.

Seul yönetimi iki ülkedeki Kızıl Haç örgütlerinin, yıllardır ayrı düşen ailelerin buluşturulmasına yönelik görüşmeler yapmasını önerdi.

Güney Kore, Panmunjom'daki görüşmelerden kısa süre önce iki ülke arasında yeniden başlatılan görüşmelerin, ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlamasını ve bu kapsamda askeri alanda da yeni görüşmelerin planlanmasına imkan tanınmasını umduklarını belirtmişti.