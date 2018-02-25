Kuzey Kore Heyeti Güney Kore'de

Kuzey Koreli General Kim Yong Chol'un heyette yer alması Güney Kore'de protestolara neden oldu.Kuzey Koreli General Kim Yong Chol'un başını çektiği sekiz kişilik heyet 2018 Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılmak için pazar günü Güney Kore'ye geldi.

Pyongyang'ın iki Kore arası ilişkilerden sorumlu ismi olan General Kim Yong Chol, Güney Kore'de bir yaptırım listesinde yer alıyor. Bu nedenle generalin heyete başkanlık etmesi Güney Kore'de tartışmalara neden olmuştu.

2010 yılında batan Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinde hayatını kaybedenlerin yakınları General Kim Yong Chol'un ziyaretini protesto edip idam edilmesini istedi. Güney Kore donanmasına ait Cheonan korvet tipi savaş gemisinin Kuzey Kore tarafından batırıldığını savunan protestocular, generali olaydan sorumlu tutuyor.

İnfilak ederek batan savaş gemisinde 46 kişi yaşamını yitirmişti. Kuzey Kore ise olayla bağlantılarını reddetmiş; torpido, farklı birçok çeşit silah ve cephane taşıyan gemide bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini savunmuştu.