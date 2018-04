Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

Güney Koreli şarkıcılar, Kuzey Kore'de sahne aldı. Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da sahneye çıkan Güney Koreli pop şarkıcılarının Doğu Pyongyang Büyük Tiyatrosu'ndaki konserine sürpriz şekilde eşiyle katıldı.

Şarkılara alkışlarla eşlik eden Kim, konser bitiminde yıldızlarla el sıkıştı ve birlikte fotoğraf çektirdi.

OLİMPİYAT BARIŞI

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında Kış Olimpiyatları vesilesiyle oluşan barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmış, 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı.

"There was so much interest in whether I'd come to see Red Velvet...I've changed my schedule to come today." North Korea's Kim Jong Un attended a rare Pyongyang concert by Seoul pop stars including top K-pop girlband #RedVelvet in a latest peace gesture https://t.co/ciCilVqvQ5 pic.twitter.com/cWVvNcJrQ0