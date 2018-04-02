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Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 01:35 | Son Güncelleme

Güney Koreli şarkıcılar, Kuzey Kore'de sahne aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli pop şarkıcılarının konserini eşiyle izledi.

Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

Güney Koreli şarkıcılar, Kuzey Kore'de sahne aldı. Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da sahneye çıkan Güney Koreli pop şarkıcılarının Doğu Pyongyang Büyük Tiyatrosu'ndaki konserine sürpriz şekilde eşiyle katıldı.

Şarkılara alkışlarla eşlik eden Kim, konser bitiminde yıldızlarla el sıkıştı ve birlikte fotoğraf çektirdi.

OLİMPİYAT BARIŞI

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında Kış Olimpiyatları vesilesiyle oluşan barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmış, 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı.

Olimpiyatların ardından Pyonyang yönetiminden diyalog yönünde hızlı hamleler gelmişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un Güney Kore K-Pop konser

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