Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.

İki taraftan delegeler bugün sabah Askerden Arındırılmış Bölge'deki Panmunjom ateşkes köyünde görüştükten sonra yeniden bir araya geldi.

TEK BAYRAK ALTINDA YÜRÜYECEKLER

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Spor organizasyonları için özel olarak tasarlanmış olan ve Kore Yarımadası ve etrafındaki adaların yer aldığı Birleşik Kore bayrak ilk kez 1991'de Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda kullanılmıştı. Taraflar son olarak da 2006'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Torino Kış Olimpiyatları'nda bu bayrak altında yürümüştü.

İLK KEZ OLİMPİYATLARDA ORTAK TAKIM KURULMASI KARARI ALINDI

Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.