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Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Kuzey ve Güney Kore, gelecek ay Güney Kore'de yapılacak olan Kış Olimpiyatları'nda 'Birleşik Kore' bayrağı altında birleşme kararı aldı. Olimpiyatlar Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İki ülke ayrıca kadın hokey takımını da birleştirme kararı aldı. Hem Güney Kore'nin hokey antrenörü hem de muhafazakâr gazeteler, birleşmiş bir hokey takımının Güney Kore'nin madalya kazanma şansına zarar verebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore anlaştı!

Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.

İki taraftan delegeler bugün sabah Askerden Arındırılmış Bölge'deki Panmunjom ateşkes köyünde görüştükten sonra yeniden bir araya geldi.

TEK BAYRAK ALTINDA YÜRÜYECEKLER

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Spor organizasyonları için özel olarak tasarlanmış olan ve Kore Yarımadası ve etrafındaki adaların yer aldığı Birleşik Kore bayrak ilk kez 1991'de Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda kullanılmıştı. Taraflar son olarak da 2006'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Torino Kış Olimpiyatları'nda bu bayrak altında yürümüştü.

İLK KEZ OLİMPİYATLARDA ORTAK TAKIM KURULMASI KARARI ALINDI

Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.

Güney Kore'deki bazı muhafazakar gazetelerin yanı sıra Güney Kore kadın buz takımının koçu ortak takımın Güney Kore'nin madalya kazanma şansını azaltacağını savunmuştu.

KUZEY KORE'DEN 550 KİŞİ OLİMPİYATLARA KATILACAK

Açıklamada Kuzey Kore'den 230'u ponpon kız, 140'ı müzisyen ve dansçı ve 30'u gösteri amaçlı tekvando sporcusu olan 550 kişilik heyetin oyunlara katılacağı belirtildi. Heyetin Güney'e 25 Ocak'tan itibaren gelmeye başlayacağı da açıklandı.

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Güney Kore olimpiyat Kuzey Kore PyeongChang Kış Olimpiyatları

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