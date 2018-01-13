Kuzey Kore ile Güney Kore'den görüşme!

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kore Yarımadası’nın düşman kardeşlerinin 15 Ocak’ta Tongil’de görüşeceklerini son dakika haberi olarak duyurdu.
9 Ocak’ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verilmişti. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.
Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.
Ayrıca iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonu yeniden açılmıştı.
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