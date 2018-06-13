Kuzey Kore Konusunda Trump İyimserken Pompeo Temkinli

Başkan Donald Trump, Amerika’ya dönüşünde yaptığı açıklamada “Kuzey Kore’den artık bir nükleer tehdit gelmeyeceğini” savundu. Trump Salı günü Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmüştü. Bununla birlikte Trump açıklamasında Kuzey Kore’nin silahsızlanma sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bir ayrıntı vermedi.

Trump’ın iyimser açıklamalarına, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temkinli yaklaşmayı tercih etti.

Trump Twitter’dan attığı mesajında, “Şimdi indik. Uzun bir yolculuktu. Ancak şimdi herkes benim bu göreve geldiğim günden daha güvende hissediyor. Kim Jong Un’la görüşmek ilginç ve çok olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore’nin gelecekte büyük bir potansiyeli var” diye yazdı.

Kuzey Kore lideri, zirvede, ”Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına” destek verdiğini söylemiş, bunun ardından Başkan Trump da beklenmedik bir açıklamayla Güney Kore’yle ortak askeri tatbikatları askıya aldığını bildirmişti.

​Kendi deyimiyle “savaş oyunları” diye adlandırdığı askeri tatbikatların masraflı olduğuna dikkati çeken Trump, “İyi niyetle görüşmelerimize devam ettiğimiz sürece

