Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Kim Jong-un ve eşinin Çin'e ziyarette bulunduğunu hem Çin medyası hem de Kuzey Kore resmi haber ajansı doğruladı.
Sputnik'in haberine göre; Ziyaret sırasında Şi ile görüşen Kim, ABD ile görüşme niyetinde olduklarını teyit etti. İki lider, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesini ve ikili ilişkileri görüştü.
Xi Jinping, Kim Jong Un hold talks in Beijing https://t.co/uCJX76DSHA pic.twitter.com/VshbzqqWoI— China Xinhua News (@XHNews) 27 Mart 2018
İLK ZİYARET
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayısta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan zirveler öncesinde Kuzey Kore'den Çin'e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildiği iddiası birkaç gündür gündemdeydi.
Kim'in Trump ABD Başkanı seçildiğinden beri nükleer silah ve füze denemelerini tırmandırması, Trump'ın buna savaş tehditleriye yanıt vermesi nedeniyle Pyonyang-Pekin ilişkilerinin bozulduğuna dair spekülasyonlar yapılıyordu.
Çin devlet medyasının doğruladığı ziyaret, Kim Jong-un'un Pekin'e ilk resmi ziyareti anlamını taşıyor.
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