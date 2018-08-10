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Başkanın fanilası dünyanın dilinde!

10.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aşırı sıcaklar yüzünden fanilayla tesis denetledi.

Başkanın fanilası dünyanın dilinde!

Kim, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.

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Ancak devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in bir süre sonra ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdiği görülüyor.

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Bu fotoğraflarda heyetteki subayların, kışlık üniformalarıyla Kim'in talimatlarını not aldığı gözleniyor.

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Ziyaret sırasında hava sıcaklığının 37.8 derece olduğu belirtiliyor. Kim, kıyaferlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.

Kuzey Kore'de işçilerin çoğu sentetik giysiler giyiyor.

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Kim Jong-un, halkı yeniden vinalon adı verilen kumaştan yapılan giysileri giymeye özendiriyor.

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Kuzey Kore'ye özgü bu kumaş alkol, kömür ve kireçten yapılıyor. Kim, bu yılbaşı konuşmasında vinalon üretiminin artırılması çağrısında bulunmuştu. Balık ağlarında da kullanılan ve son derece kalın bir kumaş olan vinalon, Kuzey Korelilerin ulusal kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un Kuzey Kore denetim balık turşusu atlet fanila

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