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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

02.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kuzey Kore'den kaçmış olan eski bir yetkili, Kim Jong-un'un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için Kuzey Koreli bilim insanlarından ülkenin en büyük füzesini yapmaları için talimat verdiğini iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

Güney Kore'ye kaçmış olan eski bir Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için Kuzey Koreli bilim insanlarından ülkenin en büyük füzesini yapmalarını istediğini iddia etti.

Japonya'nın Mainichi gazetesine konuşan eski Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un'un füze yapım emrini Aralık ayı ortasında üst düzey ordu yetkilileri ve bilim insanları ile yaptığı toplantıda verdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin, ülkenin 70. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de fırlatılmaya hazır olmasını istedi.

Gazetede ismi açıklanmayan eski Kuzey Koreli yetkilinin, ülkenin füze programında görev almış bir kişi olduğu ve Kuzey ile bağlantısının hâlâ sürdüğü iddia edildi.

Yeni füzenin Unha-4 ismini taşıyacağı ve Unha-3 uzun menzilli füzesinin daha büyük versiyonu olacağı belirtildi.

Pyongyang, Unha-3'ün yörüngeye uydu yerleştirmek için üretildiğini savunuyor.

Yaklaşık 30 metre boyunda olan Unha-3, eski Sovyetler Birliği'nin Scud balistik füzelerinin teknolojisinden örnek alınarak yapılmıştı.

Eski yetkili Unha-4'ün gövdesinin yapımının bittiğini, yetkililerin füzeyi fırlatmaya hazır hale getirmek için 6 aylık daha bir süreye ihtiyaç duyduğunu savundu.

2016'nın Şubat ayında Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sohae Üssü'nden yapılan Unha-3 füzesi fırlatma denemesinin başarıyla sonuçlandığı iddia edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında da "nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu" söylemiş ve nükleer programını eleştiren ABD'yi tehdit etmişti. Kuzey Kore lideri, ABD'nin tamamının vuruş menzillerinde olduğunu söyledi ve "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek" dedi.

Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD füze Kuzey Kore

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
emperyalistlere karşı en güzelini bu adam yapıyor.umarım boş atmıyordur.
@muammer.bostan hay siyonistinin de senin gibilerin de.kafası çalışmayıp her şeyi bilen müslüman.
Büyük şeytan ABD yönetimi senatosu kimler tarafından yönetiliyor Siyonist Yahudiler Tarımın asli neresi Alman Yahudisi bütün kapıları İsraile açılıyor buda küçük şeytan Pyongyang ABD ye dış geçiremezsin belki ama İsraili Haritadan silebilirsin pek ala Dünyaya çok büyük iyilik etmiş olursun küçük eniste
yapın valla dünyayı yok edecek bi şey bulunda siz de kurtulun biz de kurtulalım ..
EMPERYALİZMLE MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ KİMYON DÜNYA SENİNİNLE GURUR DUYUYOR !
Bu sevimli herif, Amerikanın ciddi baş belası olacak. Amerikan vatandaşlarının, Coni lerin gözüne uyku girmiyecek. Trump un sesi soluğu çıkmıyor kabadayılık yapsa ya.
abd belalısı ama bu abd vurursa yok ederse bu sefer dünyanın başına bela olur gelen gideni aratırmış bu abd daha tehlikeli
hadi lan sende vuracaksan vur da dünya rahat etsin gerçi iyi particiler üzülür ama onlar kaidei bozmaz
dinsizin hakkindan imansiz gelirmis bakalim ne olcak
keşke araplarda senin kadar cesur ve yürekli olabilseler
Tutmayın küçük enişteyi..
bu habere sevinenler kore abd ye fuze atarsa amerika boş dururmu oda atıcak peki sonunda ne olucak tüm dünya mahvolucak radyosyon heryete yayılacak depremleri tetikliycek ölen ölücek geri kalanlar hastalık ve kanserden acı içinde ölücek aklınızı başınıza alın inşallah böyle bir şey olmaz korede 100 tane varsa abd en az 10 misli vardır
dıktatorler halkı kandırmak icin hep en buyuk seylerı yapmak ıster halkın yandaslarının gozunu boyamak icin
hatırlıyonuzmu Iraktada cehennem füzeleri vardı bi zamanlar böyle girmişti ABD yahudisi oralara.sanki bu senaryo biyerden tanıdık geliyor.
noolmuş sanki,bizim de 81 lik havanlarımız var.. 4 km yi bile vuruyor..(tutarsa)
bu tombişde olmasa size malzeme çıkmıycak ya :) nedir bu hergün hergün
kuzeykore kadar gelişi güzel davranan devlet ne gördüm ne duydum arkadaş ,çok rahat ,her sene peynir gibi ekmek gibi füzelerden bahsediyorlar ,hayra alamet olsun inşallah ,savaş kaçınılmaz ...Allah yar ve yardımcımız olsun
ikisinde bibok yiyeceği yook havlayıp duruyorlar
TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ
yalandan kim ölmüş.... yalanın bini bir para varsa alan satıyorum... bu haber gibi...
BU MANYAK DÜNYAYI YAKACAK VALLA
bi sabah kuzey Kore yok olmuş.
bir kaçtane abd ye atsa da biz de he.. vurubiliyormuş diyelim
Kuzey kore yeraltı zenginliklerine Göz diken Siyonistler AMERİKAN HALKININ canını yaktıracaklar
keşke tüm dünya nın her tarafına rahatlıkla vuracak füzeler yapsalar.bizce mahsuru yoktur destekliyoruz.
bugünekadar ABD müslüman ülkelerin füze yapmasını engelemiştir. kuzey kore hesapta yoktu ABD nin giremediği kominist rejimle yönetilen ve kapalı kutu olan ülkeleri sevvimli lider kim jong uzzun menzilli füze yapttıktan sonra ABD kafa tutmaya başladı vursada kurtulsak müslüman ülkeler İSRAELİN tepesne binse ne güzel olur.
En gelişmişinden İsraile bir tane havadan gönderse çok memnun oluruz.Bence İsrailin kendisine nanik yaptığını söyleseler de bu adamı provake etseler bir ihtimal nasıl olur acaba?Bu adamı medya yoluyla İsrail ile iddiaya bindirseler mükemmel olur.
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