Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

Güney Kore'ye kaçmış olan eski bir Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un ülkenin 70. kuruluş yıldönümü için Kuzey Koreli bilim insanlarından ülkenin en büyük füzesini yapmalarını istediğini iddia etti.

Japonya'nın Mainichi gazetesine konuşan eski Kuzey Koreli yetkili, Kim Jong-un'un füze yapım emrini Aralık ayı ortasında üst düzey ordu yetkilileri ve bilim insanları ile yaptığı toplantıda verdiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, füzenin, ülkenin 70. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de fırlatılmaya hazır olmasını istedi.

Gazetede ismi açıklanmayan eski Kuzey Koreli yetkilinin, ülkenin füze programında görev almış bir kişi olduğu ve Kuzey ile bağlantısının hâlâ sürdüğü iddia edildi.

Yeni füzenin Unha-4 ismini taşıyacağı ve Unha-3 uzun menzilli füzesinin daha büyük versiyonu olacağı belirtildi.

Pyongyang, Unha-3'ün yörüngeye uydu yerleştirmek için üretildiğini savunuyor.

Yaklaşık 30 metre boyunda olan Unha-3, eski Sovyetler Birliği'nin Scud balistik füzelerinin teknolojisinden örnek alınarak yapılmıştı.