Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore'ye ait bir özel trenin Çin'in başkenti Pekin'e gitmesi, dünden bu yana dünya gündeminin ilk sıralarında. Trende Kim Jong-un'un olduğu henüz resmi olarak doğrulanmasa da sansasyonel haberler arka arkaya geldi.

Pekin'den çekilen fotoğraflarda, bir trenin istasyona girmesi ve istasyonda bekleyen motosikletli polisler dikkat çekiyor. Japon Nippon haber kanalının ekrana getirdiği görüntülerde, ayrıca trendeki sarı çizgiler göze çarptı.

AJANSLAR FOTOĞRAFLARI GEÇTİ

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Pekin sokaklarında polis eskortu eşliğinde seyreden diplomatik araçların fotoğraflarını dakikalar önce dünyaya geçti.

Reuters ayrıca, Çin polisinin turistleri başkentin ünlü Tiananmen Meydanı'ndan çıkardığını aktardı. Tiananmen, çoğunlukla Büyük Halk Salonu'nda üst düzey bir toplantı gerçekleştiğinde tahliye ediliyor. Ayrıca söz konusu Büyük Halk Salonu'ndan polis araçlarından oluşan konvoylar da çıktı.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ YURT DIŞINA ÇIKMADI

2011 yılında babası Kim Jong-il'in yerine koltuğa oturan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdiye kadar ülke dışına hiç ziyaret gerçekleştirmedi.