Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore'ye ait bir özel trenin Çin'in başkenti Pekin'e gitmesi, dünden bu yana dünya gündeminin ilk sıralarında. Trende Kim Jong-un'un olduğu henüz resmi olarak doğrulanmasa da sansasyonel haberler arka arkaya geldi.
Pekin'den çekilen fotoğraflarda, bir trenin istasyona girmesi ve istasyonda bekleyen motosikletli polisler dikkat çekiyor. Japon Nippon haber kanalının ekrana getirdiği görüntülerde, ayrıca trendeki sarı çizgiler göze çarptı.
AJANSLAR FOTOĞRAFLARI GEÇTİ
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Pekin sokaklarında polis eskortu eşliğinde seyreden diplomatik araçların fotoğraflarını dakikalar önce dünyaya geçti.
Reuters ayrıca, Çin polisinin turistleri başkentin ünlü Tiananmen Meydanı'ndan çıkardığını aktardı. Tiananmen, çoğunlukla Büyük Halk Salonu'nda üst düzey bir toplantı gerçekleştiğinde tahliye ediliyor. Ayrıca söz konusu Büyük Halk Salonu'ndan polis araçlarından oluşan konvoylar da çıktı.
ŞİMDİYE KADAR HİÇ YURT DIŞINA ÇIKMADI
2011 yılında babası Kim Jong-il'in yerine koltuğa oturan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdiye kadar ülke dışına hiç ziyaret gerçekleştirmedi.
Pekin'e yanaşan trenin yedi yıl önce Kim Jong-il'in kullandığı araca benzediği bildiriliyor. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.
Yılbaşından bu yana Pyongyang yönetimi ile yeni bir sayfa açan Güney Kore, gizemli seyahati dikkatle izliyor. Güney Kore haber ajansı Yonhap, özel trenin alışılmadık biçimde korunduğunu bildiriyor.
Güney Kore lideri Moon Jae-in, Nisan ayında kuzeyli mevkidaşı ile tarihi bir görüşme yapacak.
Çin'den henüz resmi bir açıklama gelmemesi de ziyaretin gizemini artırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un'un muhtemel görüşmesine kısa süre kala gizemli trenin Pekin'e varması, Washington'da da alarma yol açtı. Beyaz Saray henüz haberleri doğrulayamadıklarını duyurdu.
Başkan Trump, son olarak Çin'i hedef alan 50 milyar dolarlık bir gümrük vergisi ilan etmiş ve Pekin ile Washington arasında ipler gerilmişti. Trump'ın attığı vergi adımının Kim'i öfkelendirmesinden endişe ediliyor.
BBC'ye konuşan silahsızlanma uzmanı Melissa Hanham, Kuzey Kore liderinin Pekin'e gitmesinin Trump'la el sıkışmasından daha daha büyük bir önem taşıyacağını söylüyor. Hanham, ziyarete dair iddiaları Çin'in sürecin dışında kalmama çabası olarak yorumladı.
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